۵۰ شهید و ۵۰۰ مصدوم در حملات اخیر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اظهار کرد: «در حملات هوایی ۶ تا ۲۷ تیرماه، بیش از ۵۰۰ نفر مصدوم و ۵۰ نفر شهید شدند. در میان شهدا ۵ زن و ۲ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان مصدومان ۳۲ زن و ۱۸ کودک و نوجوان دیده می‌شوند. تاکنون ۲۸ عمل جراحی انجام شده، ۴۶۰ نفر ترخیص و ۳۷ نفر همچنان بستری هستند.»