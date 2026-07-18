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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

۵۰ شهید و ۵۰۰ مصدوم در حملات اخیر آمریکا

۵۰ شهید و ۵۰۰ مصدوم در حملات اخیر آمریکا

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از شهادت ۵۰ هموطن و مصدومیت بیش از ۵۰۰ نفر در پی حملات آمریکا به کشور از ششم تا ۲۷ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اظهار کرد: «در حملات هوایی ۶ تا ۲۷ تیرماه، بیش از ۵۰۰ نفر مصدوم و ۵۰ نفر شهید شدند. در میان شهدا ۵ زن و ۲ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان مصدومان ۳۲ زن و ۱۸ کودک و نوجوان دیده می‌شوند. تاکنون ۲۸ عمل جراحی انجام شده، ۴۶۰ نفر ترخیص و ۳۷ نفر همچنان بستری هستند.»

کد مطلب 6891734
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • حمید IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
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      مدیون و شرمنده شهدا هستیم روحشان شاد و یادشان گرامی

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