لزوم استفاده از احکام جایگزین حبس با عنوان «رأی سبز» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز شنبه در نخستین جلسه کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست لرستان با تأکید بر رویکرد اصلی این کارگروه، اظهار کرد: محیطزیست یک مؤلفه اساسی در امنیت و توسعه استان و کشور است و نباید آن را در حاشیه قرار دهیم. دوگانه توسعه و محیطزیست یک دوگانه آزاردهنده است؛ برخی تصور میکنند محیطزیست مانع توسعه است، اما باید بگویم توسعه بدون حمایت از محیطزیست، نه با سرعت رشد میکند و نه پایدار خواهد بود. محیطزیست با امنیت زیستی، سلامت عمومی، معیشت مردم، توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
لزوم استفاده از احکام جایگزین حبس با عنوان «رأی سبز»
وی با برشمردن چالشهای زیستمحیطی لرستان، گفت: ما در لرستان معضلات متعددی از جمله فشار بر منابع آب، خشکسالی، فرسایش خاک، آتشسوزی جنگلها و مراتع، تخریب زیستگاهها، گردوغبار، ضعف مدیریت پسماند و کاهش تنوع زیستی را شاهد هستیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، گفت: در این میان، فرهنگ و تغییر رفتار است که میتواند به یاری ما بیاید. وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، یعنی نگرش و رفتار. کار این کارگروه، تغییر نگرش و رفتار عمومی به سمت احترام به طبیعت، آب، خاک، شهر و روستاست.
پورعلی، تأکید کرد: موفقیت ما در این کارگروه، با تغییر نگرش و رفتار شهروندان سنجیده میشود؛ وگرنه هرچه بگوییم فرهنگ و تکرار کنیم، تا تغییری در رفتار ایجاد نشود، فقط شعار است.
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور، گفت: امروز کشور به این نتیجه رسیده که اقدامات فرهنگی و رفتاری در حوزه مدیریت مصرف، بهاندازه احداث چندین نیروگاه، میتواند مشکل ناترازی را مدیریت کند. به همین دلیل، تمام تمرکز معطوف به فرهنگسازی شده است. آموزشهایی نظیر تنظیم دمای ۲۵ درجه، نمونههایی از این تغییر نگرش است. این کارگروه وظیفه دارد به مرکز هماهنگسازی و تصمیمسازی استان تبدیل شود، اولویتها را تعیین کند، تقسیم کار انجام دهد و از اقدامات پراکنده جلوگیری کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضایی، گفت: ما انتظار داریم در حوزه محیطزیست، احکام جایگزین حبس با عنوان «رأی سبز» صادر شود. بهعنوانمثال، محکومان میتوانند با تعمیر کتابخانههای عمومی، تأمین تجهیزات و یا همکاری با نهاد کتابخانهها، بخشی از مجازات خود را سپری کنند.
لزوم تقویت مشارکت مردم در حوزه محیطزیست
پورعلی، گفت: ما باید بر اساس برنامههای عملیاتی حرکت کنیم و هر برنامه باید جدول اقدامات مشخصی داشته باشد. اولویت ما باید بر آموزش تغییر رفتار و فرهنگسازی از سنین پایه، یعنی مهدکودک و مقاطع ابتدایی باشد. البته این به معنای نادیدهگرفتن دانشگاهها، انجمنهای علمی و کانونهای محیطزیست نیست؛ آنها نیز باید پایکار بیایند.
وی تأکید کرد: رسانهها، بهویژه صداوسیمای مرکز لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و روابطعمومی دستگاهها، باید پایکار بیایند. من به مدیرکل ارشاد پیشنهاد میدهم موضوع را در شورای فرهنگ عمومی مطرح کنند و از ظرفیت شورای اطلاعرسانی نیز استفاده کنیم. صداوسیمای لرستان در تمام موضوعات پایکار بوده و پیشنهاد میکنم در برنامههای پرمخاطب صبحگاهی، بین ۳ تا ۴ دقیقه به آموزشهای زیستمحیطی اختصاص یابد. نیازی به برنامههای بزرگ و پرهزینه نیست؛ همین گامهای کوچک و مستمر، مؤثر خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، گفت: تقویت مشارکت مردم، سمنها و جوامع محلی، یکی از راهبردهای اصلی است. این کارگروه نباید به جلسات اداری و گزارشدهی صرف تبدیل شود. انتظار ما این است که اولویتها مشخص شود، برش موضوعی و دستگاهی تعیین شود و هر دستگاه بر اساس مأموریت خود، برنامه عملیاتی ارائه دهد. سپس این برنامهها به شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه ستاد ملی ارسال شده و سازماندهی شوند تا بر اساس رویکرد حل مسئله، اقدامات عملیاتی صورت گیرد.
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