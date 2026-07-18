زارعی: فاز ۸ مسکن مهر پردیس پس از ۸ سال تنها ۵۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی، بعد از ظهر شنبه، در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن مهر پردیس، آخرین وضعیت این طرح‌ها و روند تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس را تشریح کرد.

وی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و معین ویژه پردیس است، اظهار کرد: فاز ۸ مسکن مهر پردیس پس از هشت سال تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخشی از همین میزان پیشرفت نیز با مشکلات فنی و نیاز به مقاوم‌سازی همراه است.

زارعی، نبود نظارت مؤثر بر شرکت عمران پردیس، جابه‌جایی پیمانکاران بدون اخذ تضامین لازم و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم را از مهم‌ترین عوامل تأخیر در اجرای این پروژه‌ها برشمرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: شرکت عمران پردیس مسئول مستقیم تأخیرها و تضییع حقوق متقاضیان این پروژه‌ها است و مجلس این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص با جدیت پیگیری می‌کند.

وی همچنین از سرپرست جدید شرکت عمران پردیس خواست با حضور مستمر در پروژه‌ها، روند اجرای طرح‌ها و تعیین تکلیف واحدها را به‌صورت روزانه دنبال کند.

زارعی در پایان از رسانه‌ها خواست با مطالبه‌گری مستمر، روند اجرای پروژه‌های مسکن مهر و عملکرد مسئولان را پیگیری کنند.