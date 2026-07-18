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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

زارعی: فاز ۸ مسکن مهر پردیس پس از ۸ سال تنها ۵۰ درصد پیشرفت دارد

زارعی: فاز ۸ مسکن مهر پردیس پس از ۸ سال تنها ۵۰ درصد پیشرفت دارد

پردیس- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های مسکن مهر پردیس گفت: فاز ۸ این پروژه پس از گذشت هشت سال تنها به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی، بعد از ظهر شنبه، در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن مهر پردیس، آخرین وضعیت این طرح‌ها و روند تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس را تشریح کرد.

وی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و معین ویژه پردیس است، اظهار کرد: فاز ۸ مسکن مهر پردیس پس از هشت سال تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخشی از همین میزان پیشرفت نیز با مشکلات فنی و نیاز به مقاوم‌سازی همراه است.

زارعی، نبود نظارت مؤثر بر شرکت عمران پردیس، جابه‌جایی پیمانکاران بدون اخذ تضامین لازم و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم را از مهم‌ترین عوامل تأخیر در اجرای این پروژه‌ها برشمرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: شرکت عمران پردیس مسئول مستقیم تأخیرها و تضییع حقوق متقاضیان این پروژه‌ها است و مجلس این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص با جدیت پیگیری می‌کند.

وی همچنین از سرپرست جدید شرکت عمران پردیس خواست با حضور مستمر در پروژه‌ها، روند اجرای طرح‌ها و تعیین تکلیف واحدها را به‌صورت روزانه دنبال کند.

زارعی در پایان از رسانه‌ها خواست با مطالبه‌گری مستمر، روند اجرای پروژه‌های مسکن مهر و عملکرد مسئولان را پیگیری کنند.

کد مطلب 6891756

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