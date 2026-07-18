کارگروه ویژه ایمنی بازار کاشان برای کاهش خطرات تشکیل شد

ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگروه ویژه «طرح بازدید ایمنی اصناف بازار» کاشان با هدف کاهش مخاطرات، پیشگیری از حوادث احتمالی و صیانت از بازار تاریخی این شهر تشکیل شد.

وی ابراز کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان سازمان آتش‌نشانی، شهرداری منطقه یک، میراث فرهنگی، اتاق اصناف و پلیس پیشگیری برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف ایمنی بازار و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط، بر ضرورت شناسایی دقیق مخاطرات سازه‌ای، ایمنی و عوامل تهدیدکننده واحدهای صنفی تاکید شد.

شهردار کاشان تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، فاز اجرایی «طرح بازدید ایمنی واحدهای صنفی بازار» از مردادماه آغاز خواهد شد؛ طرحی هدفمند که با رویکردی پیشگیرانه، وضعیت ایمنی اصناف را به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و زمینه ارتقای سطح ایمنی در یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین بافت‌های تاریخی کاشان را فراهم می‌سازد.

وی گفت: این طرح افزون بر بازدیدهای تخصصی، شامل آموزش و آگاه‌سازی اصناف، ارائه توصیه‌های ایمنی و بهره‌گیری از شیوه‌ها و فناوری‌های نوین نظارتی است تا کانون‌های خطر در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

ساروقیان افزود: مسئولان حاضر در این کارگروه، حفظ جان شهروندان، کسبه و مراجعان بازار را اولویتی مهم می دانند و تاکید کردند اجرای دقیق این طرح می‌تواند نقش موثری در کاهش خطرات، پیشگیری از خسارات احتمالی و حراست از میراث ارزشمند بازار تاریخی کاشان داشته باشد.