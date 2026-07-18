وقوع حادثه دریایی برای یک کشتی تجاری نزدیک عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز شنبه از وقوع یک حادثه امنیتی برای یک کشتی تجاری نزدیک عمان خبر داد.

بر اساس ادعای این رسانه، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارش وقوع حادثه‌ای میان یک کشتی تجاری و نیروهای نظامی در فاصله ۱۰۰ مایل دریایی شرق دُقم، عمان گزارش شده است.

وبگاه مذکور مدعی شد: گزارش‌ها حاکی از آن است که این کشتی در جریان فعالیت‌های نظامی در حال انجام در منطقه، درگیر نوعی تقابل (یا تعامل) شده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص رسانه ای نشده است.