به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان شامگاه شنبه در نشست شورای اندیشهورز بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از حضور فعالان رسانهای، اظهار کرد: حضور در جمع نخبگان رسانهای که اشراف اطلاعاتی بر مسائل استان دارند، فرصتی ارزشمند برای هماندیشی و همافزایی است و امیدواریم این نشستها به صورت مستمر ادامه یابد.
جهاد، امیدآفرینی و مسئولیتپذیری؛ محور حرکت جامعه
وی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: راه عزت و ایستادگی ملت ایران حاصل مجاهدت و استقامت بزرگان انقلاب است و امروز وظیفه همه ما ادامه این مسیر با عمل، تلاش و مسئولیتپذیری است.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با تأکید بر اینکه ناامیدی از بزرگترین آسیبهای اجتماعی است، گفت: هر فرد باید وظیفه خود را بشناسد و در جایگاه خود برای تحقق عدالت، امیدآفرینی و خدمت به مردم تلاش کند؛ چرا که ناامیدی، زمینهساز سقوط فرد و جامعه خواهد بود.
مبارزه با اسراف و اصلاح فرهنگ مصرف
وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف، تصریح کرد: توسعه اقتصادی بدون اصلاح رفتارهای فرهنگی امکانپذیر نیست و مبارزه با اسراف، صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع و ترویج سبک زندگی اسلامی از مهمترین ضرورتهای امروز جامعه است.
موسویان افزود: بسیاری از آموزههای اسلامی در زمینه مدیریت مصرف و مقابله با اسراف، امروز در برخی کشورهای دیگر اجرا میشود و رسانهها باید با تولید محتوای اثرگذار، این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنند.
حکمرانی با صداقت؛ شرط جلب اعتماد عمومی
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با بیان اینکه حکمرانی موفق بر پایه صداقت شکل میگیرد، اظهار کرد: مسئولان باید اطلاعات صحیح، دقیق و صادقانه در اختیار مردم و مدیران ارشد قرار دهند؛ زیرا هرگونه تحریف یا ارائه آمار نادرست، موجب انحراف در تصمیمگیریها خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه نظام است و رسانهها نیز در تقویت این سرمایه نقش تعیینکنندهای دارند.
رسانه؛ کمتر از انقلاب اسلامی اهمیت ندارد
موسویان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی و رسانه، گفت: ایشان فرمودند اهمیت فضای مجازی کمتر از اهمیت انقلاب اسلامی نیست و این جمله نشاندهنده جایگاه بسیار مهم رسانه در حفظ و تقویت نظام اسلامی است.
وی افزود: دشمنان با بهرهگیری از رسانه و انتشار اخبار نادرست تلاش میکنند فضای کشور را سیاهنمایی کنند و در مقابل، وظیفه رسانههای داخلی، روایت صادقانه، امیدبخش و مستند از واقعیتهای جامعه است.
مطالبهگری رسانه، زمینهساز احیای حقوق عامه
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به نقش رسانهها در پیگیری مطالبات عمومی گفت: بسیاری از پروندههای مهم با مطالبهگری رسانهها مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به موضوع پتروشیمی گچساران افزود: انتشار گزارش رسانهای درباره هدررفت محصولات این مجموعه، موجب ورود جدی دادستانی شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مشکلات موجود بررسی و زمینه بهرهبرداری کامل از ظرفیت این واحد تولیدی فراهم شد.
موسویان همچنین به موضوع کارخانه قند یاسوج اشاره کرد و گفت: مطالبه رسانهها درباره مسائل زیستمحیطی این واحد تولیدی نیز موجب ورود دستگاه قضایی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مشکلات موجود شد.
امنیت استان قربانی بزرگنمایی اخبار منفی نشود
وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از استانهای امن کشور است، اظهار کرد: بر اساس شاخصهای وزارت کشور، استان در بسیاری از شاخصهای امنیتی وضعیت مطلوبی دارد، اما گاهی تکرار اخبار منفی باعث ایجاد احساس ناامنی در افکار عمومی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: انتشار مستمر اخبار منفی بدون توجه به واقعیتهای موجود، میتواند ذهن جامعه را دچار خطا کند و رسانهها باید در کنار نقد منصفانه، واقعیتهای مثبت استان را نیز منعکس کنند.
تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به جرائم رسانهای
موسویان از برنامه دستگاه قضایی برای تقویت رسیدگی تخصصی به پروندههای رسانهای خبر داد و گفت: تربیت قضات متخصص در حوزه رسانه و ارتقای دانش حقوقی فعالان رسانهای از برنامههای پیشرو است تا هم حقوق رسانه حفظ شود و هم از انتشار اخبار خلاف واقع جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشستهای منظم میان دستگاه قضایی و اصحاب رسانه تأکید کرد و افزود: این تعامل میتواند به افزایش دقت در اطلاعرسانی، مطالبهگری مؤثر و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک کند.
حمایت از خبرنگاران و رسانهها ضروری است
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با تأکید بر ضرورت حمایت از خبرنگاران گفت: رسانهها در دفاع از حقوق عامه نقش مهمی دارند و لازم است سازوکارهای قانونی برای حمایت مالی، رفاهی و حرفهای از خبرنگاران تدوین شود.
وی پیشنهاد کرد اصحاب رسانه با تدوین پیشنهادهای کارشناسی، زمینه اصلاح قوانین و حمایت مؤثر از خبرنگاران را فراهم کنند تا این مطالبات از طریق دادستانی کل کشور و مراجع ذیربط پیگیری شود.
توسعه استان در گرو امنیت سرمایهگذاری
موسویان توسعه کهگیلویه و بویراحمد را وابسته به توسعه اقتصادی دانست و گفت: تحقق توسعه اقتصادی بدون امنیت سرمایهگذاری ممکن نیست و دستگاه قضایی حمایت از تولید، سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی را از اولویتهای خود قرار داده است.
وی افزود: دادستانی در سالهای اخیر با ورود به مسائل واحدهای تولیدی، پیگیری مشکلات بانکی و رفع موانع حقوقی، تلاش کرده است زمینه استمرار تولید، حفظ اشتغال و افزایش امنیت اقتصادی استان را فراهم کند.
برخورد قانونی با عبور از خطوط قرمز
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با تأکید بر رعایت حقوق رسانهها اظهار کرد: دستگاه قضایی تا زمانی که فعالیت رسانهها در چارچوب قانون باشد، از آنها حمایت میکند، اما در صورت عبور از خطوط قرمز قانونی، برخورد قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی خواستار استمرار نشستهای تخصصی میان دستگاه قضایی و فعالان رسانهای شد و گفت: همافزایی رسانهها و دستگاه قضایی میتواند زمینه ارتقای حکمرانی، تقویت اعتماد عمومی، توسعه اقتصادی و پیشرفت همهجانبه استان را فراهم کند.
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