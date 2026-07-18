پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای ۱۹ هزار واحد بافت فرسوده در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ده‌بزرگ، شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان، با اشاره به روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه بازآفرینی شهری اظهار کرد: تا هفته گذشته تمامی متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی افزود: امروز نخستین پرونده مربوط به تسهیلات اعتباری سال ۱۴۰۳ معرفی شد و انتظار می‌رود از این پس روند معرفی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری ادامه یابد.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری معاونت مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه ظرفیت پرداخت تسهیلات برای حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است، گفت: در صورت تکمیل پرونده‌ها و تأمین آورده متقاضیان، این تسهیلات به واجدان شرایط پرداخت خواهد شد.

محمدی ده‌بزرگ ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جریان برنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قرار گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم برای معرفی متقاضیان انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع اعتباری نسبت به سال گذشته تصریح کرد: با وجود کاهش منابع، تلاش شده است روند جذب اعتبارات و معرفی متقاضیان بدون وقفه ادامه یابد و از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده شود.در صورت تمایل، می‌توانم این خبر را با سبک خبری رایج خبرگزاری مهر (کوتاه‌تر، رسمی‌تر و با نقل‌قول‌های مستقیم بیشتر) نیز تنظیم کنم.