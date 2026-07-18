منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آماده‌سازی مرز بین‌المللی خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در این مرز مورد ارزیابی قرار گرفته و تمامی بخش‌های اجرایی با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای تردد امن، روان و ایمن زائران در حال فعالیت هستند.



وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای پذیرش حجم بالای زائران در مرز خسروی فراهم شده است، افزود: در این مرز حدود ۸۰ پارکینگ با ظرفیت همزمان نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو آماده بهره‌برداری است تا زائران بدون دغدغه نسبت به توقف خودروهای خود اقدام کنند.



استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش ظرفیت عبور زائران از پایانه مرزی خسروی گفت: بیش از ۱۰۰ گیت خروجی و ورودی در این مرز فعال است و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که هر زائر در مدت زمان حدود چهار تا پنج ثانیه از گیت‌ها عبور کند و هیچ‌گونه معطلی قابل توجهی در فرآیند تردد وجود نداشته باشد.



حبیبی از بهسازی مسیرهای منتهی به مرز خسروی نیز خبر داد و تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت، خط‌کشی، نصب علائم و ایمن‌سازی محورهای ورودی استان و مسیرهای منتهی به مرز انجام شده تا زائران سفری ایمن و روان را تجربه کنند.



وی با تأکید بر نقش مردمی مراسم اربعین افزود: امسال حدود ۳۰۰ موکب از ورودی استان در شهرستان کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی در مسیر رفت و برگشت مستقر خواهند شد و خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی و رفاهی را به زائران ارائه می‌کنند.



استاندار کرمانشاه ادامه داد: همچنین با هماهنگی‌های انجام‌شده، حدود ۱۰۰ موکب دیگر از مرز منذریه تا عتبات عالیات مستقر می‌شوند تا روند خدمت‌رسانی به زائران در خاک عراق نیز استمرار داشته باشد.



حبیبی با اشاره به فعالیت مستمر کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین استان خاطرنشان کرد: ۱۸ کمیته ستاد اربعین استان کرمانشاه به‌صورت منظم و مستمر با برگزاری جلسات تخصصی و اجرای برنامه‌های مختلف، برای ارائه بهترین خدمات به زائران در حال فعالیت هستند.



وی در پایان از توسعه فضاهای سرپوشیده در مرز خسروی خبر داد و گفت: امسال بیش از ۶ هزار متر مربع به فضای سایبان‌های مرز اضافه شده و مجموع سایبان‌های این گذرگاه به حدود ۲۶ هزار متر مربع رسیده است تا زائران بتوانند مسیر تردد در پایانه مرزی را به‌طور کامل در سایه طی کنند و با توجه به گرمای هوا، با کمترین مشکل مواجه شوند.