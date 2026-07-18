https://mehrnews.com/x3cBvK ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6892032 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۲ ۱۴۰ شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو صد و چهلمین شب ایستادگی مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6892032 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب؛ ۱۴۰ شب ایستادگی و مقاومت برای ایران صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید دانسفهان در شب ۱۴۰؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد ضیاءآباد در یکصد و چهلمین شب؛ روایت حضور ماندگار مردم برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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