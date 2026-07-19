https://mehrnews.com/x3cBx8 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۱ کد مطلب 6892101 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۱ حماسه حضور مردم در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و نهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 47 MB کد مطلب 6892101 کپی شد مطالب مرتبط اصابت موشک به زاهدان صحت ندارد هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان برای افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه ایستادگی زاهدانیها در سنگر خیابان رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی در مهرستان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان جمع آوری ۲۰۰ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار رکورد شکنی دانش آموزان سیستان و بلوچستان؛ ۸۱۰۰ محیط یار در سطح استان برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان رهبر شهید
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