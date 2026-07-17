https://mehrnews.com/x3czZN ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6890859 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۶ ایستادگی زاهدانیها در سنگر خیابان زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 38 MB کد مطلب 6890859 کپی شد مطالب مرتبط مردم زاهدان ایستادگی و مقاومت را معنا کردند سواحل چابهار؛ پناهگاه امن لاکپشتهای دریایی در خطر انقراض حماسه حضور مردم زاهدان به شب صد و سی و ششم رسید برچسبها زاهدان رهبر شهید تجمع مردمی
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