انهدام ۲۴۳ پهپاد اوکراین بر فراز مناطق مختلف روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۴۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله استاوروپول، کریمه و بر فراز دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردهاند.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که ارتش روسیه حملات شبانه خود را به بنادر اوکراین که از آن برای امدادرسانی به نیروهای رژیم کییف استفاده می شود، ادامه داده است.
وزارت دفاع روسیه افزود: تأسیساتی در بنادر اودسا و چورنومورسک که برای ذخیره تدارکات لجستیکی برای پشتیبانی از نیروهای کی یف استفاده میشدند، و همچنین کارگاههای تولید و مونتاژ پهپادها، هدف قرار گرفتند.
به گفته این وزارتخانه یک قایق اوکراین هم در بندر چورنومورسک هدف قرار گرفته است.
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