به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای از بازداشت یک عامل کییف با اتهام جمعآوری اطلاعات درباره تأسیسات نظامی کریمه خبر داد.
در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: یک زن اهل کریمه بازداشت شده است؛ وی برای نیروهای مسلح اوکراین پول انتقال میداد.
سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه می کند:این فرد برای کییف اطلاعاتی درباره زیرساختهای انرژی و تأسیسات ارتش روسیه در کریمه از جمله یک پایگاه هوایی نظامی جمعآوری میکرد.
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