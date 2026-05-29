هشدار نارنجی در استان سمنان؛ طوفان گرد و خاک از گرمسار تا میامی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح آدینه در اقصی نقاط استان سمنان جوی متعادل همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک را شاهد خواهیم بود در مناطقی از غرب و جنوب استان وزش باد شدید طوفان های مقطعی گرد و غبار را پدید خواهد آورد.

وزش بادهای شدید تا شامگاه امروز و بامداد شنبه ادامه خواهد داشت همزمان با صبح شنبه نیز گرد و خاک و وزش باد در نقاط مختلف استان صورت خواهد گرفت اما از شدت وزش باد کاسته می شود.

دمای هوا اما از روز گذشته قدری در استان سمنان به خصوص نیمه غربی افزایش پیدا کرده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز جمعه ۳۸ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده که در قیاس با هفته گذشته چهار درجه گرمتر است.

بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۳۴ و ۱۶ درجه بالای صفر و شهمیرزاد ۳۲ و۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است برای دامغان امروز وزش باد شدید پیش بینی می شود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان ۳۶ و ۱۹ درجه بالای صفر است.

گرمساری ها امروز وزش باد و گرد و خاک شدید را تجربه می کنند و کیفیت هوا نیز کاهش خواهد یافت وضعیتی که تا صبح شنبه ادامه دارد بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز جمعه ۴۰ و ۲۵ درجه بالای صفر است که گرمترین در استان محسوب می شود.

در ایوانکی نیز وضعیت کاملاً مشابه گرمسار است برای آرادان نیز بیشینه و کمینه دمای هوای ۳۹ و ۲۳ درجه بالای صفر اعلام شده و شاهد گرد و خاک شدید خواهیم بود.

میامی نیز شاهد وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی است بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۵ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده و بخش کالپوش و رضوان خنک ترین نقاط استان سمنان در این آخر هفته هستند.