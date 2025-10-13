به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در بازدید سرزده از نانواییهای شهر دلوار، از نزدیک وضعیت نانواییهای سطح شهر از جمله چگونگی پخت نان، ساعات پخت، قیمتگذاری، کمفروشی، وزن چانههای هر قرص نان، رعایت موارد بهداشتی و کیفیت آرد و نان نانواییها را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و پخت نان و بهداشت نانواییها، گفت: دستگاههای ذیربط بصورت مداوم و روزانه بر چگونگی ارائه خدمات نانواییها جهت رضایتمندی مردم؛ بازرسی و نظارت داشته باشند.
وی بر لزوم رعایت دقیق قانون و ظوابط صنفی در نانواییهای دلوار تاکید کرد و افزود: در صورت هرگونه تخلف از سوی واحدهای نانوایی در سطح شهرستان برابر قانون و مقررات با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت
