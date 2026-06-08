افزایش باد و مواج شدن دریا در غرب هرمزگان از ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح دوشنبه در تشریح آخرین وضعیت جوی و دریایی استان، اظهار کرد: از ساعات صبح امروز شرایط دریا در اغلب مناطق استان آرام و برای ترددهای دریایی مساعد است، اما از ساعات ظهر و عصر با افزایش سرعت بادهای شمالغربی، شرایط دریا در بخشهایی از خلیج فارس و غرب تنگه هرمز متلاطم خواهد شد.
وی افزود: محدوده دریایی جزایر کیش و لاوان تا بخشهای غربی جزیره قشم بیشترین تأثیر را از وزش بادهای شمالغربی تا جنوبغربی خواهند پذیرفت و دریا در این مناطق طی بعدازظهر و امشب بسیار مواج خواهد شد. این شرایط میتواند محدودیتهایی را برای تردد شناورها در بنادر و جزایر غربی استان به همراه داشته باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان با توصیه به مسافران و فعالان دریایی، گفت: افرادی که قصد عزیمت به جزایر را دارند، بهتر است سفرهای دریایی خود را تا پیش از ظهر انجام دهند، زیرا از ساعات بعدازظهر احتمال اعمال محدودیت در ترددهای دریایی به ویژه در محدوده کیش و لاوان افزایش خواهد یافت.
حمزهنژاد ادامه داد: در محدوده بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام و لارک نیز از ساعات بعدازظهر تا اوایل شب افزایش سرعت باد و تلاطم دریا نسبت به ساعات صبح پیشبینی میشود و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی از تردد در این مناطق طی ساعات مذکور خودداری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: روز گذشته تمامی ایستگاههای هواشناسی استان دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد را ثبت کردند و بیشینه دما در شهرستانهای بستک و رودان به ۴۶ درجه سانتیگراد رسید.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: از فردا تا پایان هفته روند افزایشی دما در استان ادامه خواهد داشت و در مناطق شرقی و مرکزی هرمزگان، به ویژه شهرستانهای بستک، رودان، هشتبندی و شهر جدید علوی دما در برخی ساعات به ۴۸ تا ۴۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
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