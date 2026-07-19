به گزارش خبرنگار مهر، روزبه رجایی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، در آیین افتتاح ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین، با تأکید بر اهمیت مدیریت سلامت در تجمعات انبوه، گفت: اربعین یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های انسانی جهان است و مدیریت سلامت زائران در این رویداد، نیازمند بهره‌گیری از دانش، پژوهش و همکاری‌های بین‌رشته‌ای است.

وی با ارائه گزارشی از بخش علمی کنگره افزود: در مجموع ۵۱۵ مقاله از پژوهشگران و مراکز علمی کشور دریافت شد که پس از داوری، ۲۱ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۶ مقاله به صورت پوستر برای ارائه در کنگره پذیرفته شدند. همچنین ۲۵ پنل علمی و ۸ کارگاه تخصصی با حضور استادان و صاحب‌نظران برگزار خواهد شد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش پژوهش در ارتقای خدمات سلامت‌محور برای زائران اربعین گفت: آینده سلامت در تجمعات انبوه در گرو انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، مطالعات چندمرکزی، تحلیل داده‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و مدل‌سازی برای تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد است.

وی افزود: نتایج مباحث علمی این کنگره می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات سلامت‌محور، افزایش آمادگی نیروهای امدادی و بهبود برنامه‌ریزی برای حفظ سلامت زائران امام حسین(ع) در نقاط پرتردد مسیر پیاده‌روی اربعین کمک کند.

پژوهش و هماهنگی بین‌بخشی، ضامن ارتقای خدمات سلامت به زائران اربعین

در ادامه نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در آیین افتتاح ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین، با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در اقتدار نظام سلامت کشور، گفت: خدمت امروز مسئولان و کارکنان نظام سلامت به مردم، مرهون جانفشانی شهداست و این سرمایه معنوی، پشتوانه‌ای برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی و رویدادهای بزرگ ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها و ارائه خدمات سلامت در داخل و خارج از کشور، اظهار کرد: رویداد عظیم اربعین هر سال با شکوهی مثال‌زدنی برگزار می‌شود و مدیریت سلامت زائران در این اجتماع بزرگ، نیازمند سازوکارهای علمی، پژوهشی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین را بستری برای توسعه همکاری‌های علمی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این کنگره، ایجاد شبکه‌ای علمی برای گسترش و بهینه‌سازی خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین و بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت است.

توکلی با اشاره به مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارائه خدمات درمانی به زائران گفت: این دانشگاه هر سال با اعزام تیم‌های تخصصی درمانی و بهداشتی در مسیر نجف تا کربلا و همچنین شهر کربلا، خدمات سلامت را به زائران ارائه می‌کند و هماهنگی، همراهی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر در این مأموریت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات دارد.

وی، تعامل دیرینه دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمعیت هلال‌احمر را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند نظام سلامت عنوان کرد و گفت: این همکاری بین‌بخشی موجب افزایش توان نظام سلامت در مدیریت مأموریت‌های ملی و بین‌المللی شده و تجربه‌های موفقی را در حوزه مدیریت بحران رقم زده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تجربه مدیریت رویدادهای بزرگ و شرایط بحرانی، از جمله همه‌گیری کرونا و سایر حوادث، خاطرنشان کرد: انسجام و هم‌افزایی ایجادشده میان مجموعه‌های مختلف حوزه سلامت، تاب‌آوری نظام سلامت را افزایش داده و زمینه ارائه خدمات مؤثرتر در شرایط ویژه را فراهم کرده است.

توکلی همچنین بر اهمیت مستندسازی تجربیات و انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه مدیریت تجمعات انبوه تأکید کرد و گفت: ثبت تجربیات، تولید مستندات علمی و انتشار مقالات حاصل از این رویدادها، می‌تواند منبع ارزشمندی برای آموزش دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه مدیریت بحران باشد و به توسعه دانش مدیریت سلامت در کشور کمک کند.

وی افزود: دستاوردهای علمی ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین، زمینه‌ساز ارتقای خدمات سلامت، افزایش آمادگی نظام درمانی و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سال‌های آینده باشد.

ایران می‌تواند به قطب جهانی آموزش مدیریت تجمعات انبوه تبدیل شود

در ادامه؛ حسام الشرقاوی، مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین، با تأکید بر اهمیت تجربه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت سلامت زائران اربعین، گفت: دانش و تجربیات ارزشمند ایران در مدیریت یکی از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی جهان، می‌تواند به الگویی برای آموزش و انتقال تجربه به سایر کشورها تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی اربعین اظهار کرد: پیام و میراث کربلا قرن‌هاست که زنده مانده و مراسم اربعین همچنان هر سال میلیون‌ها نفر را از کشورهای مختلف گرد هم می‌آورد. خدمت‌رسانی به این جمعیت عظیم، مأموریتی انسان‌دوستانه است که ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد.

الشرقاوی افزود: مأموریت مشترک جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در سراسر جهان، حمایت از انسان‌ها و ارائه خدمات بشردوستانه است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تجربیات ارزشمند و شواهد علمی قابل توجهی در مدیریت تجمعات انبوه و ارائه خدمات سلامت در اختیار دارد.

مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با بیان اینکه این تجربیات باید در سطح بین‌المللی به اشتراک گذاشته شود، گفت: در فدراسیون بین‌المللی تلاش می‌کنیم بستری فراهم شود تا دانش، مستندات علمی و تجربیات ایران در زمینه مدیریت تجمعات بزرگ انسانی به سایر کشورها منتقل شود، زیرا این تجربه، تجربه‌ای طلایی و کم‌نظیر در جهان است.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های آموزشی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: در حال رایزنی و تبادل نظر با مسئولان ایرانی هستیم تا زمینه ایجاد یک قطب آموزشی در ایران برای آموزش مدیریت تجمعات انبوه فراهم شود؛ مرکزی که بتواند با مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی و مراکز علمی، آموزش‌های تخصصی را به صورت مستمر ارائه کرده و این دانش را برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل کند.

الشرقاوی بر تداوم همکاری‌های فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه خدمات سلامت در رویدادهای بزرگ تأکید کرد و گفت: تقویت همکاری‌های علمی و تبادل تجربیات، نقش مهمی در ارتقای آمادگی کشورها برای مدیریت تجمعات گسترده و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم خواهد داشت.

اربعین؛ بزرگ‌ترین ظرفیت معرفی فرهنگ اصیل شیعه و دیپلماسی مردمی

در ادامه؛ مجتبی شصتی‌کریمی، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه، در ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین، با تأکید بر ابعاد بین‌المللی این رویداد عظیم، گفت: مراسم اربعین تنها یک اجتماع مذهبی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ اصیل شیعه، تقویت دیپلماسی مردمی و نمایش خدمات انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران به جهانیان است.

وی با اشاره به حضور زائرانی از ملیت‌ها و مذاهب مختلف در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: هر سال بیش از ۸۰ ملیت در این مراسم شرکت می‌کنند و بسیاری از زائران، مسلمان یا شیعه نیستند. این افراد پس از بازگشت به کشورهای خود، به سفیران فرهنگی اربعین تبدیل می‌شوند و مشاهدات خود از همدلی، خدمت‌رسانی و فرهنگ میزبانی مردم ایران و عراق را به دیگران منتقل می‌کنند.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تجربه حضور در اربعین می‌تواند نگاه جهانیان به فرهنگ شیعه را اصلاح کند، افزود: سال‌ها در خارج از کشور شاهد بودم که برخی رسانه‌های غربی تصویری نادرست و محدود از آیین‌های شیعه ارائه می‌کنند، در حالی که حقیقت فرهنگ شیعه را می‌توان در اجتماع میلیونی اربعین، روحیه ایثار، همبستگی و خدمت بی‌منت به زائران مشاهده کرد.

شصتی‌کریمی از برنامه‌ریزی برای آشنایی بیشتر دیپلمات‌های خارجی با ظرفیت‌های اربعین خبر داد و گفت: در نظر داریم در سال‌های آینده، جمعی از سفرا و دیپلمات‌های کشورهای غیر اسلامی، از جمله کشورهای اروپایی و شرق آسیا، در مراسم اربعین حضور یابند تا از نزدیک با این رویداد بزرگ و خدمات گسترده‌ای که به زائران ارائه می‌شود، آشنا شوند.

وی با قدردانی از خدمات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در مأموریت‌های داخلی و بین‌المللی اظهار کرد: کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر همواره در روزهای سخت و آسان در کنار مردم ایران و سایر ملت‌ها حضور داشته‌اند و نقش ارزشمندی در ارائه خدمات بشردوستانه ایفا کرده‌اند.