فارس پای کار دفاع از ایران؛ تقدیم ۲۴۹ شهید و ۹۰۰ مجروح در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بیانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای جنگهای اخیر و نقشآفرینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایستادگی ملت و نیروهای مسلح در برابر دشمنان، اقتدار ایران را به جهان نشان داد و حقانیت کشورمان را برای افکار عمومی دنیا آشکار کرد.
وی ادامه داد: ضربات سنگینی که نیروهای مسلح کشورمان در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبردهای اخیر به دشمن وارد کردند، موجب شد جایگاه جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در عرصه بینالمللی تثبیت شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس افزود: یکی از پیامدهای این رخدادها، بروز و ظهور قدرت ایران در معادلات جهانی است و امروز کشورمان به عنوان یکی از قدرتهای اثرگذار در عرصه بینالملل شناخته میشود.
۲۴۹ نفر از مردم استان فارس در جنگ رمضان به شهادت رسیدند
بیانی با اشاره به آمار شهدای استان در جنگ رمضان، گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۲۴۹ نفر از مردم استان فارس به شهادت رسیدند که در روزهای اخیر نیز با توجه به نقض تعهدات از سوی دشمن، پنج شهید دیگر به این آمار افزوده شد.
وی با بیان اینکه در این مدت ۹۰۰ نفر نیز مجروح شدند، ادامه داد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مجروحان شرایط وخیمی نداشتند و روند رسیدگی به وضعیت آنان در حال انجام است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس از برگزاری کمیسیونهای تعیین درصد جانبازی برای مجروحان این جنگ خبر داد و گفت: این کمیسیونها با حضور ۹ پزشک متخصص از تهران و دیگر استانها برای ۳۷۰ نفر از شرکتکنندگان برگزار شد.
وی همچنین با تأکید بر تکمیل فرآیند احراز شهادت شهدای جنگ رمضان، گفت: تمامی شهدای این حادثه احراز شدهاند و اقدامات مربوط به حقوق خانوادهها، امور بیمهای و مستمری آنان انجام شده است.
فارس میزبان اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار
بیانی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار اشاره کرد و گفت: فراخوان این رویداد از آبانماه سال گذشته آغاز شد و به دلیل استقبال گسترده شاعران و هنرمندان، زمان ارسال آثار تمدید شد.
وی ادامه داد: در این دوره یکهزار و ۶۹۴ شاعر با ارسال چهار هزار و یک اثر در کنگره شرکت کردند که از این تعداد ۳۶۸ نفر از جامعه ایثارگری و یکهزار و ۳۲۶ نفر از بخش آزاد بودند.
وی با بیان اینکه آثار در چهار قالب شعری شامل کلاسیک، نیمایی، ترانه و تصنیف و کودک و نوجوان داوری شده است، افزود: اختتامیه این رویداد که قرار بود پیش از نوروز برگزار شود، به دلیل شرایط ناشی از جنگ رمضان به تعویق افتاد و روز سهشنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن همایشهای شهر راز شهرداری شیراز برگزار میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: رونمایی از سه کتاب، سه فیلم مستند، تجلیل از برگزیدگان، اجرای موسیقی زنده و برنامههای فرهنگی از جمله بخشهای این مراسم خواهد بود.
بیانی با اشاره به محوریت این مراسم، اظهار کرد: روایت مظلومیت شهدای جنگ رمضان به ویژه شهدای شهرستان لامرد، محور اصلی برنامهها خواهد بود؛ چراکه به دلیل گستردگی حوادث در میناب، بخشی از مظلومیت شهدای فارس کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی جوایز برگزیدگان این دوره را برای نفرات اول تا سوم هر قالب شعری به ترتیب ۵۰، ۳۵ و ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: کنگره ملی شعر ایثار تاکنون ۱۰ دوره برگزار شده که سه دوره اخیر آن به میزبانی فارس برگزار شده و این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان برای میزبانی رویدادهای ملی است.
نظر شما