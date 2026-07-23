به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد صبح پنجشنبه در دیدار خانواده‌های معظم شهدای شهرستان لامرد با حضور استاندار فارس ضمن قدردانی از حضور نماینده عالی دولت در استان، بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات و مشکلات مردم این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه مردم لامرد در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: مجاهدت‌های مردم این شهرستان چنان گسترده است که قلم از توصیف آن قاصر است. از نخستین روزهای جنگ، قرارگاه پشتیبانی در لامرد شکل گرفت و فعالیت آن حتی برای یک روز نیز متوقف نشد.

امام جمعه لامرد با بیان اینکه مردم این شهرستان همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب حضوری اثرگذار داشته‌اند، افزود: با وجود همه تلاش‌ها، هنوز در برابر صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان احساس شرمندگی می‌کنیم و لازم است برای رفع دغدغه‌ها و مطالبات آنان توجه بیشتری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام آزاد با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل خانواده‌های ایثارگران گفت: تأمین آرامش روحی و روانی خانواده‌های شهدا و جانبازان از موضوعات مهمی است که نیازمند اهتمام و برنامه‌ریزی مسئولان است.

وی حضور گسترده مردم لامرد در اجتماعات اخیر را نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: روایت‌های خانواده‌های شهدا در محافل ملی تأثیرگذار بوده و مطالبات این خانواده‌ها، مطالباتی به‌حق است که انتظار می‌رود با همکاری و همراهی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه لامرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه اخیر و اصابت موشک‌های آمریکایی به منطقه، این اقدام را جنایتی آشکار توصیف کرد و گفت: مردم لامرد و خانواده‌های شهدا آمادگی دارند با حمایت دستگاه‌های مسئول، این موضوع را از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری کنند تا ابعاد این اقدام برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های شهرستان لامرد اظهار کرد: انتظار مردم این است که با هم‌افزایی مسئولان و پیگیری مستمر، زمینه رفع مشکلات شهرستان فراهم شده و نتایج این سفر در بهبود وضعیت منطقه و پاسخگویی به مطالبات مردم نمود پیدا کند.