موسوی: حمله دشمن تروریست آمریکایی به لامرد یک جنایت جنگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی موسوی صبح پنجشنبه در جمع خانوادههای معظم شهدا با حضور استاندار فارس با اشاره به حادثه اخیر در لامرد، آن را «جنایتی جنگی» توصیف کرد و بر ضرورت پیگیری حقوقی و بینالمللی این موضوع تأکید کرد.
وی خطاب به استاندار فارس گفت: آنچه در لامرد رخ داده، یک حادثه معمولی نیست، بلکه جنایتی جنگی و کمسابقه است که باید ابعاد آن بهصورت دقیق بررسی و در مجامع بینالمللی پیگیری شود.
موسوی با اشاره به استفاده از ساچمههای تنگستنی در این حمله، مدعی شد: بهکارگیری این نوع تسلیحات، قدرت تخریب بالایی دارد و ابعاد این حادثه باید برای افکار عمومی جهان تبیین شود.
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس با بیان اینکه اقدامات رسانهای برای انعکاس این حادثه آغاز شده است، افزود: در شهرستان لامرد قرارگاه رسانهای و محتوایی تشکیل شده و مستندسازان و خبرنگارانی از کشورهای مختلف برای ثبت و روایت ابعاد این حادثه به منطقه دعوت شدهاند.
وی همچنین به حضور نمایندگانی از خانوادههای شهدا در مجامع بینالمللی و برنامههای فرهنگی و رسانهای اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای مختلفی برای انعکاس صدای خانوادههای شهدا و تبیین ابعاد این حادثه به کار گرفته شده است.
موسوی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات خانوادههای شهدا اظهار کرد: انتظار مردم این است که مسئولان در مطالبهگری و پیگیری حقوقی این موضوع با جدیت عمل کنند تا حقوق آسیبدیدگان احقاق شود.
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس در پایان با اشاره به نقش راهبردی مردم منطقه در دوران دفاع مقدس و صیانت از امنیت کشور، خواستار پیگیری مطالبات خانوادههای شهدا و توجه ویژه به مسائل شهرستان شد و گفت: لامرد همواره شهر مقاومت بوده و انتظار میرود ابعاد این حادثه بهصورت مستند در عرصههای حقوقی و بینالمللی دنبال شود.
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