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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

پهپاد متجاوز «ام‌کیو۹» با آتش پدافند سپاه منهدم شد

پهپاد متجاوز «ام‌کیو۹» با آتش پدافند سپاه منهدم شد

اهواز - پهپاد متجاوز MQ۹ با آتش سامانه نوین پدافندی در آسمان اهواز ساقط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی قبل یک فروند پهپاد MQ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه هدف قرار گرفت.

این عملیات تحت نظارت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور صورت پذیرفت.

پهپاد مذکور در آسمان اهواز ساقط شد.

کد مطلب 6892342

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