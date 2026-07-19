به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی قبل یک فروند پهپاد MQ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه هدف قرار گرفت.

این عملیات تحت نظارت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور صورت پذیرفت.

پهپاد مذکور در آسمان اهواز ساقط شد.