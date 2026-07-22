ارتقای پایداری شبکه آب غرب و جنوب غرب تهران با اورهال شیرهای فشارشکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای منطقه ۵ تهران، عملیات اورهال و رفع عیوب تخصصی ۱۲ دستگاه شیر فشارشکن این منطقه با موفقیت به پایان رسید. این عملیات در راستای بهبود مدیریت هیدرولیکی شبکه توزیع و افزایش ضریب پایداری تأسیسات آب‌رسانی اجرایی شده است.

مجید شفیع‌نژاد، مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آب در آبفای منطقه ۵ تهران با اشاره به اهمیت این تجهیزات در شبکه گفت: عملکرد دقیق شیرهای فشارشکن، نقش کلیدی در کنترل فشار شبکه و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد؛ لذا اورهال این شیرها به صورت ویژه در برنامه عملیاتی قرار گرفت.

وی با تأکید بر عدم ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی افزود: تمامی مراحل تعمیر و بازسازی، بدون قطعی یا کاهش فشار آب برای مشترکین انجام شده است. همچنین در ناحیه ۴ نیز دو دستگاه فشارشکن جدید پس از نصب مدار فرمان و انجام آزمون‌های استاندارد، در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند.

طبق اعلام آبفای منطقه ۵ تهران، اجرای این عملیات، علاوه بر افزایش دقت در تنظیم فشار شبکه، نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، افزایش عمر مفید شبکه، ارتقای پایداری تأسیسات، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و بهبود پاسخ‌دهی شبکه به تغییرات مصرف خواهد داشت.