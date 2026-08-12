آبرسانی به روستای درگه گیلانغرب پایدار شد

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی بروز نقص فنی در تجهیزات پمپاژ چاه آب شرب روستای درگه در بخش گواور، عملیات تعمیر و بازسازی این تجهیزات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تیم فنی و عملیاتی امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شد و اقدامات لازم برای رفع نقص و راه‌اندازی مجدد چاه را انجام داد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب تصریح کرد: در این عملیات، الکتروپمپ ۱۱ کیلووات چاه تعویض و ۴۰ متر کابل برق متصل به چاه نیز اصلاح و بهینه‌سازی شد.

وی ادامه داد: تابلوی برق چاه نیز به‌طور کامل بازسازی و قطعات فرسوده آن با تجهیزات استاندارد جایگزین شد تا ضمن افزایش راندمان، احتمال بروز حوادث و خرابی‌های مجدد کاهش یابد.

کریمی‌پناه با تأکید بر اهمیت استمرار خدمات‌رسانی در حوزه آب شرب روستاها گفت: پس از تکمیل عملیات تعمیر و بازسازی، پمپاژ چاه دوباره راه‌اندازی شد و تأمین آب شرب روستای درگه به وضعیت پایدار بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب رفع مشکلات فنی و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی روستاها را با هدف تأمین پایدار آب شرب و افزایش کیفیت خدمات دنبال می‌کند.