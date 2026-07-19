به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی ظهر امروز یکشنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر اهمیت غنای فرهنگی این شهرستان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به نیازهای زیرساختی و اداری بخش فرهنگ و هنر شد.
ابراهیمی با اشاره به پتانسیلهای بالای فرهنگی رومشکان، گفت: این شهرستان از غنای فرهنگی بسیار چشمگیری برخوردار است که ظرفیتهای گستردهای را برای پاسخگویی به مطالبات مردم در پیشرو قرار میدهد.
فرماندار رومشکان، افزود: وجود نسل جوان مطالبهگر و دغدغهمند در حوزه فرهنگی، رسالت دستگاههای اجرایی را دشوارتر و حساستر کرده است.
ابراهیمی با اشاره به چالشهای موجود در مدیریت امور فرهنگی شهرستان، اظهار کرد: در حال حاضر، ۱۱ اداره بهصورت نمایندگی مدیریت میشوند که مدیریت یکپارچه این حجم از فعالیتها توسط یک نفر، پاسخگویی به نیازهای گسترده مردم را با دشواری مواجه میکند.
وی تأکید کرد: تکمیل چارت اداری و ارتقای جایگاه نمایندگیها، از ضرورتهای اصلی شهرستان است.
فرماندار رومشکان، همچنین با بیان فقدان سالن اجتماعات و فضاهای مناسب برای گردهماییهای فرهنگی، گفت: یکی از اصلیترین نیازهای مبرم رومشکان، برخورداری از یک سالن اجتماعات مجهز و استاندارد است که بتوان از طریق آن به فعالیتهای هنری و فرهنگی جان دوباره بخشید.
ابراهیمی با تأکید بر لزوم تعامل نزدیک میان فرمانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح کرد: رابطه ما با دستگاههای فرهنگی یک رابطه دوسویه است؛ ما باید از ظرفیتها استفاده کنیم و درعینحال، دستگاهها نیز موظف به پاسخگویی و ارائه برنامههای مشخص هستند. انتظار ما این است که با ارادهای قوی، برنامهریزیهای مدیریتی بهگونهای باشد که پاسخ درستی به مطالبات مردم داده شود و سهم رومشکان از اعتبارات و برنامهها، بهدرستی تبیین و اجرا شود.
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