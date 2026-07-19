مهدی محمدنبی: تیم ملی فوتبال ایران ۱۷۰ روز در خارج از کشور اردو داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: این تیم ملی با تیم‌های گذشته تفاوت داشت و شرایط برای ما به هیچ عنوان عادی و نرمال نبود. در این مسیر با مشکلات و دردسرهای زیادی روبه‌رو شدیم اما همه اعضای تیم با تمام توان تلاش کردند.



وی افزود: تیم ملی در مجموع ۸۱ روز در ایران اردو داشت و بیش از ۱۷۰ روز نیز در خارج از کشور اردو برگزار کرد. علاوه بر این، اعضای کادر فنی بخش زیادی از امور فنی و برنامه‌ریزی‌های خود را در تهران و در ساختمان مرکز ملی فوتبال (پک) انجام دادند.



سرپرست تیم ملی فوتبال ادامه داد: همه اعضای تیم مسئولیت‌های سنگینی بر عهده داشتند و به صورت شبانه‌روزی کار می‌کردند؛ چه در اردوی ترکیه، چه در تیخوانای مکزیک و چه در محل برگزاری مسابقات. افراد زیادی نیز در کنار تیم ملی بودند و در این مسیر به ما کمک کردند.



محمدنبی با اشاره به حمایت مردم از تیم ملی گفت: پیش از آغاز جام جهانی گفته بودم نتایج تیم ملی باعث خواهد شد افکار عمومی از این تیم حمایت کند و خوشبختانه همین اتفاق هم رخ داد. همه مردم ایران از تیم ملی حمایت کردند، در حالی که امیر قلعه‌نویی و سایر اعضای کادر فنی در طول این مدت تحت فشار زیادی بودند، اما توانستیم شرایط بحرانی را مدیریت کنیم.



وی افزود: از اهالی ورزش درخواست می‌کنم با معرفت و روحیه پهلوانی رفتار کنند. ما تنها وظیفه‌ای را که بر عهده داشتیم انجام دادیم و با مسیری که انتخاب کرده بودیم، خدا را شکر توانستیم مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم.



نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به رویدادهای پیش‌روی ورزش ایران اظهار کرد: دو سال دیگر بازی‌های المپیک لس‌آنجلس را پیش رو داریم و معتقدم تجربه حضور در جام جهانی می‌تواند به ورزش کشور در آن رویداد کمک کند. همچنین بازی‌های آسیایی را نیز در پیش داریم و از همه دوستانی که خارج از مجموعه فدراسیون فوتبال هستند درخواست می‌کنم در این مسیر به تیم ملی کمک کنند.



محمدنبی در پایان از حمایت مسئولان سایر فدراسیون‌های ورزشی قدردانی کرد و گفت: از علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، رئیس فدراسیون بسکتبال و سایر مدیرانی که در این مدت در کنار تیم ملی بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.