فرمانده سپاه رشت: «باید برخاست» رمز حضور در تشییع قائد شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی بامداد یکشنبه در حاشیه اعزام کاروان شهر رشت برای شرکت در آئین وداع و تشییع پیکر مبارک قائد شهید امت در گفتگو با رسانه ها از برنامه‌ریزی‌های گسترده مردم رشت در این مراسم تاریخی خبر داد و با اشاره به پیش‌بینی اعزام یکصد و بیست دستگاه اتوبوس از استان گیلان به پایتخت، اظهار کرد: از این تعداد، ۳۴ دستگاه اتوبوس از شهر رشت برای بدرقه قائد شهید امت به تهران اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه پیش‌ بینی حضور ۲۰ میلیونی ارادتمندان به امام شهید در این آئین صورت گرفته است، آن را بزرگترین تجمع انسانی در طول تاریخ بشر دانست و افزود: دنیا نظاره‌ گر ارادت ملت مبعوث‌شده ایران و پرورش‌ یافتگان مکتب امام خامنه‌ای شهید است.

سرهنگ امینی با اشاره به جزئیات اعزام کاروان رشت، تصریح کرد: اعزام شهروندان رشتی از روز شنبه ساعت ۲۴ آغاز می‌شود و محل استقرار کاروان‌ها در تهران، پشت شهرک اکباتان و در مجموعه ورزشی صنایع هوایی در نظر گرفته شده است. همچنین برنامه‌ریزی برای اعزام خانوادگی با خودروهای شخصی به تعداد ۳ هزار نفر به شهرهای تهران و قم نیز توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت صورت گرفته است.

بدرقه‌ای فراتر از تشییع؛ پیامی به جهان

سرهنگ امینی در ادامه با تأکید بر ابعاد بین‌المللی این رویداد، تصریح کرد: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران، صرفاً یک آئین سوگواری نیست، بلکه بدرقه‌ای سیاسی و دارای اهمیت راهبردی در سطح جهان است و برای بدخواهان و دشمنان این ملت بزرگ، پیام‌های جدی دارد.

وی با بیان اینکه جهانیان با چشمانی باز نظاره‌گر این حضور حماسی خواهند بود، افزود: ملت ایران با این حضور، پیام روشنی به استکبار جهانی می‌دهد که خون قائد شهید امت، نه تنها اراده این ملت را تضعیف نکرده، بلکه آن را مصمم‌تر و مستحکم‌تر از همیشه ساخته و تا رسیدن به قله ظهور از پای نخواهند نشست.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه این بدرقه تاریخی در تراز یک ابرقدرت جهان است، بیان کرد: ملت ایران ضمن بدرقه قائد شهید امت، با خلف صالح آن، ابرقدرت تاریخ معاصر ایران نیز تجدید بیعت کرده و دشمن متجاوز را در رسیدن به اهداف پلید خود ناکام می‌گذارند.

شعار «باید برخاست»؛ رمز حضور ملت مبعوث‌شده

سرهنگ امینی این حضور عظیم را تجلی شعار ملی «باید برخاست» دانست و گفت: مردم مبعوث‌ شده با انفاق جان، مال و آبرو، در میدان ایستاده‌اند و با این ایستادگی، ایران قوی را به فتح قله ظهور نزدیک‌تر می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش کلیدی ملت در این رویداد تاریخی، افزود: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع، پیامی ماندگار در تاریخ ثبت خواهد کرد که ملت ایران همچنان بر عهد خود با قائد شهید استوار است و این راه تا تحقق آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی و ظهور خورشید عظمی ولایت ادامه خواهد داشت.

برنامه‌های عزاداری در شهر رشت

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های عزاداری ایام وداع و تشییع قائد شهید امت در شهر رشت اشاره کرد و بیان داشت: از ۱۲ تا ۱۸ تیرماه به مدت یک هفته، برگزاری مراسمات یادبود در همه مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج، کانون‌ها و هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه تجمعات شبانه با نام «باید برخاست» در سه محل میدان شهدای ذهاب، مسکن مهر و شهر پیربازار اجرا می‌گردد، گفت: حرکت بزرگترین دسته عزاداری به خونخواهی قائد شهید امت و بیعت با قائد رشید امت، پس از تجمع شبانه در پیاده‌راه، از شهرداری به سمت گلزار شهدای رشت برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید گفت: همچنین تجمع عزاداران در روز دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر همراه با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در میدان شهدای ذهاب رشت به صورت ویژه اجرا خواهد شد.

سرهنگ امینی در پایان از برگزاری نماز لیلة الدفن قائد شهید امت در روز پنجشنبه ۱۸ تیر (شب جمعه) در میدان شهدای ذهاب خبر داد و خاطرنشان کرد: ملت مبعوث‌شده با اقامه این نماز، با امام شهید امت وداع و به خانه آخرت بدرقه می‌کنن