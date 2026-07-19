میدری: «بهزیستی کنار مردم» شعار نیست، فلسفه وجودی ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت هفته بهزیستی و چهلوششمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه مردمیسازی خدمات اجتماعی در اولویت بهزیستی است، تصریح کرد: محلهمحوری، راهبرد تحقق عدالت اجتماعی است. متن پیام «احمد میدری » به شرح ذیل است:
هفته بهزیستی امسال با شعار «بهزیستی کنار مردم» فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رسالت سازمانی است که از بدو تأسیس، مأموریت خود را در همراهی با مردم، حمایت از اقشار نیازمند، توانمندسازی گروههای هدف و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی تعریف کرده است.این شعار، تنها یک عنوان برای هفته بهزیستی نبوده بلکه بیانگر هویت، فلسفه وجودی و مسیر حرکت سازمان بهزیستی کشور است؛ سازمانی که به همت شهید والامقام دکتر محمدعلی فیاضبخش و در پرتو آرمانهای انقلاب اسلامی شکل گرفت تا در کنار مردم، برای مردم و با مشارکت مردم، زمینه تحقق عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و رفاه پایدار را فراهم آورد.
در ادامه آمده است: سازمان بهزیستی کشور به عنوان مولود انقلاب اسلامی و تنها نهاد تخصصی دولتی متولی رفاه و سلامت اجتماعی، طی بیش از چهار دهه فعالیت، با تکیه بر دانش تخصصی، تعهد انسانی و سرمایه اجتماعی گسترده خود، به نهادی مورد اعتماد مردم تبدیل شده است؛ نهادی که مأموریت آن فراتر از ارائه خدمات حمایتی بوده و در عرصههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توانمندسازی افراد و خانوادهها، توسعه خدمات توانبخشی، حمایت از افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، اورژانس اجتماعی، سلامت روان و ارتقاء کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه نقشآفرینی میکند.
این پیام می افزاید: امروز بیش از هر زمان دیگری باور داریم که تحقق رفاه اجتماعی پایدار بدون مشارکت مردم، نهادهای محلی، سازمانهای مردمنهاد، گروههای داوطلب و خیرین امکانپذیر نیست. از همین رو، رویکرد محلهمحوری، اجتماعمحوری و مردمیسازی خدمات اجتماعی، یکی از مهمترین راهبردهای نظام رفاهی کشور و سازمان بهزیستی در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها به شمار میرود.
در ادامه آمده است: بهزیستی در سالهای اخیر کوشیده است با تقویت ظرفیتهای محلی، افزایش مشارکتهای مردمی، گسترش شبکههای حمایت اجتماعی و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی موجود در محلات و جوامع محلی، خدمات خود را هرچه بیشتر در دسترس مردم قرار دهد و زمینه ارتقاء تابآوری اجتماعی و توانمندسازی گروههای هدف را فراهم سازد.
همچنین، در حوادث و بحرانهای اخیر کشور نیز بار دیگر شاهد جلوههای درخشانی از تعهد حرفهای و مسئولیت اجتماعی خانواده بزرگ بهزیستی بوده ایم. نیروهای تخصصی این سازمان در روزهای دشوار، با حضور میدانی و ارائه خدمات حمایتی و روانی، نقش مؤثری در کاهش آلام اجتماعی، حمایت از آسیبدیدگان و تقویت آرامش و امید در جامعه ایفا کردند و نشان دادند که بهزیستی در سختترین شرایط نیز در کنار مردم میایستد.
در ادامه این پیام آمده است: امروز وظیفه ما تنها حمایت از گروههای آسیبپذیر نیست بلکه باید با نگاهی آیندهنگر، در مسیر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، توسعه تابآوری جامعه، توانمندسازی خانوادهها و بسترسازی برای تحقق عدالت پایدار اجتماعی گام برداریم.
در پایان آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر محمدعلی فیاضبخش و همه خدمتگزاران عرصه رفاه و سلامت اجتماعی و تبریک به مناسبت فرارسیدن چهلوششمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی کشوراز تلاشهای صادقانه و ارزشمند تمامی کارکنان، متخصصان، شرکای اجتماعی، خیرین و داوطلبان این سازمان قدردانی میکنم و امیدوارم با همدلی، مشارکت اجتماعی و اتکا به ظرفیتهای مردمی، شاهد گسترش هرچه بیشتر رفاه، سلامت اجتماعی، کرامت انسانی و امید در سراسر ایران عزیزمان باشیم.
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