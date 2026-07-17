۱۸۳ هزار خانوار زیر پوشش بهزیستی هستند؛ فعالیت ۵۷ هزار داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری به مناسبت هفته بهزیستی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای خدمت، اظهار کرد: راه شهیدان، مسیر خدمت، عدالت، صداقت، مردم‌داری و حفظ کرامت انسان‌هاست و سازمان بهزیستی نیز با همین رویکرد در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به نامگذاری روز سوم هفته بهزیستی با عنوان «ظرفیت‌سازی اجتماعی و مشارکت مردمی» افزود: امسال چهل‌وششمین سال تأسیس سازمان بهزیستی است؛ نهادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف صیانت از کرامت انسانی، ایجاد فرصت‌های برابر و تحقق عدالت اجتماعی شکل گرفت.

رحمانی با بیان اینکه سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به انجام همه مأموریت‌های خود نیست، تصریح کرد: مراکز غیردولتی، خیرین، داوطلبان و شرکای اجتماعی بازوان توانمند این سازمان هستند و بخش مهمی از خدمات تخصصی بهزیستی با مشارکت این شبکه گسترده ارائه می‌شود.

وی ضمن قدردانی از کارکنان بهزیستی، مراکز غیردولتی، خیرین و داوطلبان سراسر استان، گفت: کارنامه موفق بهزیستی در بیش از چهار دهه فعالیت، حاصل دانش تخصصی، تعهد و همراهی این مجموعه بزرگ است و بدون مشارکت آنان، ارائه خدمات گسترده و ماندگار امکان‌پذیر نبود.

رحمانی با تشریح خدمات این سازمان اظهار کرد: بهزیستی در حوزه‌های سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانبخشی، اشتغال، اورژانس اجتماعی، مشاوره، توسعه مشارکت‌های مردمی، حمایت از خانواده‌ها و صیانت از کرامت انسانی فعالیت می‌کند و خدمات خود را از پیش از تولد تا دوران سالمندی ارائه می‌دهد.

رحمانی تأکید کرد: باور ما این است که بهترین نوع حمایت، توانمندسازی افراد است؛ از همین رو در بهزیستی، رویکرد حمایت‌محور به توانمندسازی، خدمت‌محوری به مسئله‌محوری و مدیریت اداری به مدیریت میدانی تغییر یافته است.

بیش از ۵۷ هزار داوطلب در کنار بهزیستی مازندران

مدیرکل بهزیستی مازندران اجرای طرح سلامت اجتماعی محله‌محور را از برنامه‌های مهم این سازمان برشمرد و گفت: با حمایت نماینده ولی‌فقیه در مازندران، امام جمعه ساری و همچنین استاندار مازندران، برنامه حکمرانی اجتماعی در محلات استان در حال اجراست تا با مشارکت مردم، مسائل و نیازهای هر محله شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه مازندران در جذب مشارکت‌های مردمی از استان‌های برتر کشور است، اظهار کرد: بیش از ۵۷ هزار داوطلب به‌ویژه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با بهزیستی همکاری می‌کنند و همچنین ۱۲۵ مرکز محله‌محور در سراسر استان با شناسایی مسائل و نیازهای محلات، اجرای برنامه‌های اجتماعی و توانمندسازی را دنبال می‌کنند.

رحمانی ضمن قدردانی از خیرین، داوطلبان و مراکز غیردولتی، خواستار تداوم همراهی آنان با بهزیستی شد و افزود: سرمایه اصلی این سازمان، اعتماد مردم است و بدون مشارکت اجتماعی، تحقق اهداف بهزیستی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت گفت: با پیگیری‌های انجام شده، افزایش چند برابری حق پرستاری، مستمری مددجویان و یارانه مراکز محقق شده که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف داشته است.