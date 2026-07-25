میدری: تجربیات مسئولان باید مدون و منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ آیین بزرگداشت و همایش علمی «بازخوانی میراث مدیریتی و مشی کارگزاری دوران تصدی مرحوم احمد توکلی؛ با تمرکز بر توسعه شفافیت و تحقق عدالت اجتماعی» با هدف تبیین پیوندهای میان «اخلاق کارگزاری»، «عدالت ساختاری» و «شفافیت نهادی» با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نخبگان علمی و اجرایی کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه این بزرگداشت برای احمد توکلی به دلیل دین شخصی نبوده است، گفت:تجربیات مسئولان مدون نمی‌شود تا در ادامه راه افق روشن‌تری پیشروی افراد بعدی قرار دهد.

وی افزود: توکلی در زمانی که سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشتند طی برنامه‌ای رادیویی هر روز به مشکلات جامعه کارگران می‌پرداختند. تجربیات گران‌سنگی داشتند که باید تدوین و سرلوحه ادامه راه وزاری کار بعدی قرار گیرد.

وزیر کار عنوان کرد: نوآوری‌هایی که توکلی در روابط کار داشتند تا وقتی به ثبت نرسد نمی‌توان تحلیل درستی از این نوآوری‌ها داشت و اینکه افراد باید چه تغییراتی را ایجاد کنند. به این ترتیب، متاسفانه تجربیات آموخته نمی‌شود که با آن افق‌های دوردست مشاهده شود.

میدری ادامه داد: با وجود بمباران رسانه‌های خارجی و معاند، هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌شود که با ثبت خاطرات و تجربیات مسئولان و انتشار آن می‌تواند راهگشا باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بزرگداشت‌ها اظهار کرد: این بزرگداشت‌ها خوب است زیرا شکاف‌هایی که دشمنان ایجاد کرده‌اند باعث شده مردم شناخت دقیقی از زندگی و کار مسئولان نداشته باشند در حالی که این شناخت ها ضروری است.

وی با اشاره به برخی اختلافات سیاسی و تاثیر آن در جامعه، گفت: طی گفتگویی با مرحوم توکلی به موضوع اختلافات سیاسی اشاره شد که معتقد بودند هر مشکلی در کشور از اینجا آغاز می‌شود. این اختلافات به مشکلات دامن زده و باعث چالش‌های زیادی می‌گردد.

میدری افزود: خوشبختانه دولت وفاق با شعاری متفاوت آمده که شکاف ها را از بین ببرد تا منابع در این نزاع‌ها از بین نرود.

وی به برگزاری جشنواره عدالت اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده جشنواره‌ای تحت عنوان «عدالت» بر اساس منش احمد توکلی برگزار شود. البته عدالت مسئله‌ای پیچیده است و به این راحتی قابل سنجش نیست. باید مجموع عوامل در کنار هم ارزیابی شوند تا به نتیجه درست رسید. اما این موضوع در نگاه مرحوم توکلی را می‌توان در «شفافیت» مورد تاکید وی دنبال کرد.

وزیر کار در پایان گفت: این ارزیابی باید از بیرون انجام شود و می‌توان تحت عنوان «جایزه شفافیت توکلی» انجام شود که منجر به گسترش سیستم شفافیت در تمام حوزه‌ها شود.