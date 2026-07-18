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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

اعتراف آمریکا به افزایش تعداد نظامیان زخمی شده در جنگ با ایران

اعتراف آمریکا به افزایش تعداد نظامیان زخمی شده در جنگ با ایران

با وجود اعمال سانسور شدید برای انتشار آمار تلفات نظامیان آمریکایی، پنتاگون از افزایش زخمی ها در میان این نظامیان در جریان جنگ با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرد که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

این در حالی است که انتشار آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی در جریان عملیات های موشکی و پهپادی ایران در منطقه به شدت سانسور می شود.

پنتاگون اضافه کرد که از ۱۷ ژوئیه ۲۸۷ نظامی در میان نیروهای زمینی، ۶۸ نفر در میان نیروهای دریایی، ۵۳ نفر در میان نیروهای هوایی و ۱۹ نفر در میان تفنگداران دریایی زخمی شده اند. همچنین پیشتر ادعا شده بود که ۱۴ نظامی آمریکایی در این جنگ کشته شده اند.

این در حالی است که تجاوزات وحشیانه آمریکا علیه مناطق غیر نظامی به ویژه بخش های جنوبی ایران و زیر ساخت های شهری ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز با قاطعیت در واکنش به این تجاوزات پایگاه های آمریکا را هدف قرار می دهد.

کد مطلب 6891006

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