مرگ دلخراش یک همدانی حین تعمیر خودرو؛ ۱۱ نفر بر اثر سوختگی فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از جان‌باختن یک نفر بر اثر سوختگی شدید ناشی از بی‌احتیاطی هنگام تعمیر خودرو خبر داد و اظهار کرد: متوفی که ۴۴ سال سن داشت، ۲ روز پیش حین تعمیر خودروی شخصی خود به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و استعمال دخانیات در مجاورت مواد اشتعال‌زا دچار حریق شد.

وی افزود: این شهروند بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر پزشکی، به دلیل شدت جراحات و سوختگی وسیع جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر مخاطرات جدی تعمیرات غیراصولی، تصریح کرد: مجاورت مواد سوختی، روغن و بنزین با هرگونه منبع اشتعال در کسری از ثانیه می‌تواند حوادثی جبران‌ناپذیر رقم بزند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از خدمات افراد متخصص برای انجام امور فنی خودرو تاکید کرد و با ابراز نگرانی از آمار تلفات، خاطرنشان کرد: بررسی پرونده‌های ارجاعی نشان می‌دهد آمار فوتی‌های ناشی از سوختگی در سه ماهه نخست سال جاری به ۱۱ نفر رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴ نفر بوده که حاکی از روند افزایشی این حوادث است.

مالمیر در پایان از شهروندان خواست با توجه به مخاطرات ذکر شده، از انجام تعمیرات پرخطر به‌ویژه در محیط‌های سربسته و در مجاورت مواد اشتعال‌زا بدون رعایت استانداردهای ایمنی خودداری کنند.