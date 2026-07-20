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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

اعزام۸۵۰۰ امدادگر هلال‌احمر به عراق برای خدمت به زائران اربعین

اعزام۸۵۰۰ امدادگر هلال‌احمر به عراق برای خدمت به زائران اربعین

رئیس جمعیت هلال‌احمر از اعزام ۸۵۰۰ نیروی تخصصی و امدادی، ۲۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی و افزایش ظرفیت خدمات اربعین نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین بدرقه کاروان امداد و نجات اربعین، اظهار کرد: امروز به اذن الهی ۸۵۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران، امدادگران، متخصصان و داوطلبان هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی در مراسم اربعین به کشور عراق اعزام شدند.

وی با بیان اینکه آیین بدرقه این نیروها از جوار مرقد مطهر امام خمینی(ره) و شهدا برگزار شد، افزود: با شهدا و آرمان‌های آنان پیمان بستیم که مسیر خدمت و ایثار را ادامه دهیم و با تمام توان در کنار زائران حضرت سیدالشهدا(ع) باشیم.

کولیوند از اعزام نزدیک به ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودروی نجات، فرماندهی و پشتیبانی به عراق خبر داد و گفت: دارو، تجهیزات پزشکی و امدادی مورد نیاز نیز به عراق ارسال شده و تمامی نیروهای عملیاتی آموزش‌های تخصصی لازم را برای این مأموریت فراگرفته‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به همکاری گسترده با هلال‌احمر عراق، وزارت بهداشت عراق و گروه‌های مردمی این کشور، تصریح کرد: با ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های خدمت‌رسان، هدف ما پوشش درمانی و امدادی همه زائران است و هیچ محدودیتی از نظر ملیت یا کشور مبدأ وجود ندارد؛ همه زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای ما یکسان هستند.

وی افزود: در داخل کشور نیز از مرزهای شرقی و شمالی تا محورهای مواصلاتی و مرزهای غربی، بیش از ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی در آماده‌باش هستند تا ضمن خدمت‌رسانی، در کاهش حوادث ترافیکی و مدیریت شرایط اضطراری نقش‌آفرینی کنند.

کولیوند ادامه داد: نظارت بر وضعیت بهداشتی موکب‌ها، فرآیند تهیه و توزیع غذا، کنترل بیماری‌های واگیر با همکاری وزارت بهداشت عراق و انتقال سریع بیماران نیازمند به مراکز درمانی و در صورت لزوم به داخل کشور، از دیگر برنامه‌های هلال‌احمر در عملیات اربعین است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی نسبت به سال گذشته گفت: امسال ظرفیت عملیات اربعین رشد قابل توجهی داشته است. همچنین حضور حسام الشرقاوی، مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فرصت مناسبی بود تا از نزدیک در جریان خدمات امدادگران و داوطلبان ایرانی قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار نیروهای مستقر، امدادگران «طبیبان دوّار» نیز با کوله‌پشتی‌های امدادی در میان زائران حضور دارند و هر یک از ۸۵۰۰ نیروی اعزامی، به نیابت از یک شهید، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت‌رسانی خواهند کرد.

کد مطلب 6893234
محدثه رمضانعلی

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