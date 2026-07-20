سرگروه تیم ملی تکواندو حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۲۹۸ تکواندوکار در بخش مردان و به میزبانی کره جنوبی در شهر «چانچئون» آغاز شد. در آغاز مسابقات سرگروه تیم ملی کشورمان با شکست برابر حریف آمریکایی از دور رقابت ها کنار رفت.

مهران برخورداری در وزن ۸۰- کیلوگرم دور نخست «سئو جانگ» از کره جنوبی را در دو راند متوالی شکست داد و در ادامه با همین نتیجه برابر «سی جی نیکولاس» تکواندوکار مطرح آمریکایی با مدال نقره جهان و طلای پان امریکن بازنده شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در همین وزن امیررضا صادقیان دور نخست «سرانوویچ» از استرالیا را شکست داد و راهی دور بعد شد.

در سایر اوزان هم یاسین ولیزاده در مبارزه نخست «پارک سئون یونگ» از کره جنوبی را شکست داد.

ابوالفضل زندی با سه پیروزی متوالی به مرحله یک چهارم راه یافت. مهدی حاج موسایی بعد از یک دور استراحت حریفی از چین را شکست داد. متین رضایی رقبایی از قزاقستان و استرالیا را از پیش رو برداشت.

امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان، محمد حسین یزدانی، علی نجفی و آرین سلیمی نیز در جدول به کار خود ادامه می دهد.

در مسابقات امروز رقابت های کلیه اوزان مردان برگزار می شود.