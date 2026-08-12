ترافیک در مسیرهای منتهی به حرم امام رضا(ع) سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر چهارشنبه سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن (ع) به دلیل اعمال محدودیت‌های ترافیکی، تردد وسایل نقلیه در چهار محور اصلی شامل میدان شهدا، میدان شهید گمنام، میدان ۱۵ خرداد و همچنین میدان شهدای گوهرشاد به سمت حرم مطهر رضوی با محدودیت مواجه است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

همچنین در تقاطع وحدت به امیرالمؤمنین (ع) در هر دو مسیر رفت و برگشت به سمت میدان ۱۷ شهریور، ترافیک سنگینی مشاهده می‌شود. همچنین مسیر چهارراه بیسیم به سمت میدان بسیج، خیابان طبرسی و بلوار شهید قرنی نیز با ترافیک پرحجم همراه هستند.

علاوه بر معابر داخل شهر، در ورودی‌های مشهد نیز شاهد بار ترافیکی هستیم؛ این وضعیت در مسیر عوارضی باغچه به سمت دوراهی غدیر و همچنین ورودی شهر مشهد از سمت منزل‌آباد گزارش شده است.

از تمامی زائران و مجاوران درخواست کرد با توجه به شرایط ترافیکی موجود، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، برنامه سفر خود را مدیریت کنند.