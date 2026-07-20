فرماندار عسلویه: نظامات فرهنگی در شهرستان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خواستار تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی عسلویه شد.

فرماندار عسلویه با اشاره به نقش به‌سزای سازمان تبلیغات اسلامی در فرهنگ و تبلیغ، این نهاد را بازوی راهبردی نظام در مهندسی فرهنگی دانست.

وی با تأکید بر عزم فرمانداری عسلویه در تقویت نظامات فرهنگی و پیوست‌نگاری فرهنگی پروژه‌ها، فرهنگ را زیربنای توسعه خواند و از تدوین پیوست فرهنگی برای تمامی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان خبر داد.

پاسالار با بیان اینکه امروز در جامعه، شاهد یک رقابت فرهنگی-تبلیغی برای جذب بیشتر مخاطبان هستیم؛ تصریح کرد: قسمت عمده فرهنگ، تبلیغ است که اقشار مختلف جامعه را به‌سوی اهداف دقیق ترسیم‌شده راهبری می‌کند.

تسهیل مسیر پیشرفت فرهنگی شهرستان

فرماندار عسلویه تقویت نظامات فرهنگی در شهرستان را یک نیاز اساسی دانست و بر ارتباط با صنایع و دخیل کردن صنایع در این نظامات به عنوان راهکاری برای پشتیبانی بهتر تأکید کرد.

وی همچنین به توازن بین مذاهب و ورود بیشتر به مناسبات اجتماعی اشاره کرد و خواستار تعادلی شد که با پشتیبانی منابع دولتی، ورود صنایع و مردمی‌سازی بتواند به پیشرفت مطلوب دست یابد.

پاسالار از تصویب نظامات فرهنگی عسلویه در شورای فرهنگ عمومی و شورای فرهنگی صنایع شهرستان خبر داد و بر همراهی شورای فرهنگی صنعت نفت و هماهنگی این دو نهاد به عنوان مسیر پیشرفت فرهنگی شهرستان تأکید کرد.