به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی صبح دوشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: وظیفه همه ما صیانت از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است و این مأموریت تنها با انسجام، همدلی و تلاش مضاعف محقق خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تغییر مدیران نباید خللی در انجام مأموریتهای فرهنگی ایجاد کند، اظهار داشت: جریان تبلیغ و مقابله با جنگ نرم دشمن تعطیلیبردار نیست و فعالیتهای سازمان باید با همان انسجام، قدرت و پویایی همیشگی ادامه یابد.
حقانی افزود: تغییر مدیران و جابهجایی مسئولیتها نباید موجب وقفه یا کندی در انجام مأموریتهای فرهنگی و تبلیغی شود و فعالیتهای این سازمان باید با انسجام و همدلی ادامه یابد.
وی با قدردانی از خدمات حجتالاسلام یوسفی، مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت: از زمان مطرح شدن موضوع درخواست تغییر مدیریت توسط خود حجت الاسلام یوسفی، ایشان با صراحت اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی امکان ادامه مسئولیت را ندارد و خود خواستار واگذاری این مسئولیت شد.
حقانی این اقدام را نشانه اخلاص، تواضع و مسئولیتپذیری دانست و افزود: کمتر مدیری در اوج فعالیت و بدون حاشیه، با صداقت مسئولیت خود را واگذار میکند و این تصمیم بیانگر تعهد وی نسبت به سازمان است.
وی با قدردانی از عملکرد مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: در دوران مسئولیت حجتالاسلام یوسفی هیچ گزارشی مبنی بر کاهش فعالیتهای سازمان در استان دریافت نشد و مجموعه تبلیغات اسلامی زنجان با تلاش و مجاهدت، مأموریتهای خود را به صورت مطلوب و با جدیت دنبال کرد.
حقانی همچنین از پذیرش مسئولیت سرپرستی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان از سوی حجتالاسلام محمدی قدردانی کرد و گفت: پذیرش مسئولیت، کار آسانی نیست و از این رو از ایشان برای قبول این مسئولیت تشکر میکنیم.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی کارکنان با سرپرست جدید اظهار کرد: انتظار میرود همه همکاران با حمایت کامل از حجتالاسلام محمدی، زمینه استمرار و تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان را فراهم کنند.
دستیار ویژه معاونت فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی درباره روند انتخاب مدیرکل جدید نیز گفت: پس از طی مراحل قانونی و انجام بررسیهای لازم، درباره مدیریت دائم استان تصمیمگیری خواهد شد، اما تا آن زمان نباید هیچ خللی در روند فعالیتهای سازمان ایجاد شود.
وی همچنین از برگزاری مراسمی مستقل برای تکریم مدیرکل پیشین و معارفه رسمی مدیرکل جدید در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این آیین با هدف قدردانی از خدمات گذشته و آغاز رسمی دوره جدید مدیریت برگزار خواهد شد.
حقانی فضای حاکم بر این جابهجایی را همراه با اخلاق، اخلاص و همدلی توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با همراهی کارکنان، فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با انسجام، همافزایی و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.
در این مراسم با تقدیر از خدمات حجت الاسلام علی یوسفی، حجت الاسلام دوستعلی محمدی به عنوان سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان منصوب شد.
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