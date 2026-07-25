به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان کهگیلویه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره نزاع خیابانی، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان از سوی اراذل و اوباش، اجرای طرح برخورد قاطع با این افراد در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی دقیق و هماهنگی با مرجع قضائی، طی چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند پنج نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار و تحت تعقیب را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، هفت قبضه سلاح سرد شامل سرنیزه، چاقو و قمه، ۷۵۰ عدد سیم‌کارت پلمب، ۸۰ عدد یوکه سیم‌کارت، سه دستگاه کارت‌خوان و دو دستگاه ترازوی توزین مواد کشف و ضبط شد.

موسوی با بیان اینکه متهمان دارای سوابق متعدد کیفری هستند، گفت: اتهاماتی همچون قتل، ارتکاب جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه، تیراندازی‌های متعدد به سمت افراد و منازل، تمرد نسبت به مأموران و دیگر جرائم خشن در سوابق این افراد وجود دارد و آنان مدتی از دست قانون متواری بودند.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجرمانه، شرارت و برهم زدن نظم عمومی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه همچنین به افراد قانون‌شکن هشدار داد که هرگونه تحرک مجرمانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شده و با واکنش قاطع پلیس و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.