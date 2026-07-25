قیداری: ارتباط میان علم پزشکی و صنعت یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در افتتاحیه دوره آموزشی پیشصنعت در داروسازی با اشاره به اینکه دنیای امروز با تغییرات گسترده در سبک زندگی، علم، صنعت و نوآوری روبهرو است، گفت: با توجه به اهمیت ابزارهای درمانی در سلامت بیماران، ارتباط میان علم پزشکی، مهندسی و صنعت یک ضرورت است.
وی افزود: در این دوره توجه به تاثیر و احترام به تنوع افکار و باورهای همکاران در محیطهای علمی مورد تاکید است.
قیداری با اشاره به حساسیت حوزه سلامت، بر ضرورت استفاده از زبان ساده و قابلفهم برای تعامل با مردم تاکید کرد و استفاده از کلام پیچیده و نامفهوم را عاملی آسیبزا برای سلامت بیماران دانست.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مسیر موفقیت در فرآیند درمان، مسئولیتپذیری در تصمیمگیریها نقش کلیدی ایفا میکند.
قیداری ضمن اشاره به اهمیت احترام بینرشتهای، بر لزوم پذیرا بودن نظرات سایر متخصصان و پرهیز از خودبرتربینی علمی تاکید کرد.
حفظ تعادل میان تحصیل و مسئولیتپذیری، از دیگر مباحثی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آنها اشاره کرد و یادآور شد: یادگیری مستمر، مهمترین نیاز انسان است و بسیاری از مهارتهای حیاتی در محیطهای کاری و کارگاههای آموزشی آموخته میشوند.
ضرورت همگامی فارغالتحصیلان با فضای صنعت
در ادامه، حسین وحیدی رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: داروسازی به عنوان رشتهای متنوع در حوزههای پایه و بالینی، نیازمند نیروهای منضبط و با اخلاق است.
وی بر ضرورت همگامی فارغالتحصیلان با فضای صنعت و ایجاد ارتباط مستقیم با این بخش تاکید کرد.
به گفته وحیدی، آمادهسازی افراد و آشنایی با چالشهای صنعت داروسازی از طریق برگزاری دورههای کوتاهمدت، از راهکارهای اصلی در این مسیر است.
وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کارگاه الگویی موثر و مدون برای برنامهریزیهای آتی در حوزه داروسازی کشور باشد.
ضرورت تسهیل ورود دانشآموختگان به بازار کار صنعتی
سیدفرشاد حسینی شیرازی رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اهمیت ارج نهادن به نیروی انسانی متخصص، بر لزوم ایجاد پل ارتباطی میان دانش دانشگاهی و دنیای واقعی صنعت داروسازی تاکید کرد.
وی در جریان بررسی چگونگی برگزاری دورههای آموزشی پیشصنعت، اهمیت تربیت صحیح و قدرشناسی از نیروی انسانی متخصص را ضروری عنوان کرد.
حسینی شیرازی، با بیان اینکه دانش داروسازی باید به شکلی کاربردی با بازار کار پیوند بخورد، افزود: با وجود ارایه علوم پایه و تخصصی سطح بالا به دانشآموختگان، تسهیل شرایط ورود به دنیای واقعی صنعت یکی از دغدغههای اصلی است.
وی با اشاره به زیرساختهای موجود، خاطرنشان کرد: صنعت داروسازی دارای بخشهای متنوعی است که نیازمند ارتقا و رفع چالشهای موجود است.
حسینی شیرازی، برگزاری دورههای توانمندسازی را راهکاری کلیدی برای آمادهسازی فارغالتحصیلان برای ورود به چرخه تولید دانست.
وی همچنین از برنامهریزیهای بلندمدت دانشگاه برای تداوم این دورهها خبر داد.
رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تشریح ساختار آموزشی، تصریح کرد: تمامی استانداردهای لازم در طراحی دورهها رعایت شده و اساتید حاضر در این جلسات، دانشجویان را با روشهای تدریس متناسب با نیازهای صنعتی آشنا میکنند.
حسینی شیرازی اضافه کرد: این دورهها بهگونهای طراحی شدهاند که فراگیران از طریق رویدادهای درونصنعتی، با مباحث عمومی و تخصصی آشنا شوند.
وی با اشاره به وجود یک گروه نظارتی ۱۴ نفره، تاکید کرد: تمامی فعالیتهای آموزشی تحت کنترل دقیق قرار دارد.
حسینی شیرازی با اشاره به جمعیت گسترده شرکتکنندگان، گفت که این دورهها با حضور دانشجویان و فارغالتحصیلان شاغل از تمامی دانشگاههای کشور و در رشتههای مختلف مورد نیاز صنعت برگزار میشود.
رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تاکید بر اینکه آموزشها بر مبنای الگوهای صنعتی تدوین شدهاند، به تغییرات شگرف و تحول در ساختار شرکتهای داروسازی در سطح جهان و کشور اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این برنامههای آموزشی، تربیت نیروهای متخصص و توانمند باشد تا با افزایش سطح سلامت جامعه، کشور شاهد پیشرفتهای بیشتر و دسترسی مردم به داروهای با کیفیت باشیم.
بر اساس همین گزارش، افتتاحیه دوره آموزشی پیشصنعت در داروسازی با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روسا، اساتید، پژوهشگران و مدیران فعال صنعت داروسازی کشور در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست، ضمن مروری بر دستاوردهای موجود، مدیران ارشد صنعت تجربیات و روند پیشرفتهای کاری خود را با حاضران به اشتراک گذاشتند.
این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی حرفهای و با همکاری مرکز علوم تحقیقات علوم دارویی، انجمنهای علمی تخصصی و مجموعههای پیشرو در صنعت داروسازی طراحی و اجرا شده است.
تمرکز اصلی این برنامه بر انتقال تجربیات عملی و آمادهسازی فراگیران برای ورود موثر به چرخه تولید و صنعت داروسازی است.
در طول این دوره، فراگیران با ساختارها، استانداردها و فرصتهای واقعی موجود در صنعت دارو آشنا شده و از طریق کلاسهای تخصصی، کارگاههای جانبی و رویدادهای درونصنعتی، مهارتهای علمی و حرفهای خود را توسعه خواهند داد.
ویژگی متمایز این برنامه آموزشی، حضور همزمان و تعامل نزدیک میان دانشگاه و صنعت در تمامی مراحل فرآیند یادگیری است.
نظر شما