علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو زمین‌لرزه پیاپی به بزرگی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر که صبح امروز حوالی کوزران رخ داد، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تنها سه شهروند مصدوم شده‌اند.

وی افزود: نخستین زمین‌لرزه ساعت ۷:۱۳ صبح در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست و پنج دقیقه بعد نیز زمین‌لرزه‌ای دیگر با بزرگی ۵.۷ ریشتر همان منطقه را لرزاند که در بیشتر نقاط استان کرمانشاه و برخی استان‌های غربی کشور احساس شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از وقوع زلزله، گفت: بلافاصله با دستور استاندار کرمانشاه، فرمانداران شهرستان‌های کرمانشاه و روانسر و مدیران دستگاه‌های مرتبط مأمور بررسی میدانی مناطق شدند و تیم‌های امدادی، ارزیاب و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان در محل حادثه حضور یافتند.

حیدری با بیان اینکه مدیران مدیریت بحران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران در مناطق زلزله‌زده مستقر هستند، تصریح کرد: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد خسارات وارده عمدتاً محدود به ترک‌خوردگی برخی دیوارها، شکستن شیشه‌ها و ریزش تعدادی دیوار غیرمسکونی در برخی روستاهای اطراف کانون زلزله بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر، اورژانس، بیمارستان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهداری، آب و فاضلاب، برق و گاز در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تیم‌های ارزیاب همچنان بررسی‌های نهایی را در مناطق تحت تأثیر ادامه می‌دهند. همچنین بنا بر تأکید استاندار کرمانشاه، پایش مستمر مناطق و آمادگی برای مقابله با هرگونه پس‌لرزه احتمالی در دستور کار قرار دارد.