به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا روز چهارشنبه در محدوده بالاترین سطح یک‌هفته‌ای نوسان کرد و سرمایه‌گذاران در انتظار نخستین نشست سیاست‌گذاری کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، هستند.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۴۳۲۷ دلار و ۷۳ سنت رسید. این فلز گرانبها دوشنبه گذشته تا سطح ۴۳۷۰ دلار و ۸۲ سنت، بالاترین قیمت یک‌هفته‌ای، صعود کرده بود.

در بازار کامکس نیویورک نیز قراردادهای آتی طلا با افت ۰.۲۰ درصدی در قیمت ۴۳۴۵ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

به گزارش این خبرگزاری، تحولات مربوط به توافق اخیر آمریکا و ایران بر فضای بازار اثر گذاشته و سرمایه‌گذاران در انتظار جهت‌گیری سیاست پولی جدید فدرال رزرو هستند. تحلیلگران معتقدند روند صعودی طلا به این دلیل کند شده که بازار بر اعلامیه سیاست پولی متمرکز است.

براساس داده‌های فعلی، معامله‌گران ۵۹ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند؛ رقمی که نسبت به هفته گذشته و پیش از انتشار اخبار توافق، کاهش نشان می‌دهد.

طلا به‌عنوان دارایی غیرسودده معمولاً در شرایط نرخ بهره بالا جذابیت کمتری دارد.

در سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۷۰ دلار و ۹۱ سنت رسید و پلاتین با کاهش ۰.۸۹ درصدی در سطح ۱۷۹۱ دلار و ۱۵ سنت معامله شد.