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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

نیروهای مسلح ایران از خون ریخته شده افراد بی‌گناه گذر نخواهند کرد

نیروهای مسلح ایران از خون ریخته شده افراد بی‌گناه گذر نخواهند کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن محکومیت حملات دشمن به جنوب کشور، تاکید کرد: دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیروهای مسلح از خون ریخته شده افراد بی‌گناه گذر نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در واکنش به حملات دشمن، نوشت: جنایات آمریکا در جنوب کشور مانند مدرسه میناب، بیمارستان کودکان سرطانی اهواز، سالن ورزشی لامرد، حملات مکرر به مناطق مسکونی و غیرنظامی و... نشان دهنده‌ ناتوانی و استیصال ارتش مدعی حقوق بشر در رویارویی با ایرانِ فاتحِ جنگ ۱۲ روزه و نبرد رمضان است.

جنوب سرافراز همیشه سنگر دفاع از ایران بوده و قلب تمامی هموطنانمان آنجاست.

دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیروهای مسلح از خون ریخته شده افراد بی گناه گذر نخواهند کرد و روزگارشان را سیاه می‌کنند.

کد مطلب 6893407
زهرا علیدادی

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