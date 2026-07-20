به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در واکنش به حملات دشمن، نوشت: جنایات آمریکا در جنوب کشور مانند مدرسه میناب، بیمارستان کودکان سرطانی اهواز، سالن ورزشی لامرد، حملات مکرر به مناطق مسکونی و غیرنظامی و... نشان دهنده‌ ناتوانی و استیصال ارتش مدعی حقوق بشر در رویارویی با ایرانِ فاتحِ جنگ ۱۲ روزه و نبرد رمضان است.

جنوب سرافراز همیشه سنگر دفاع از ایران بوده و قلب تمامی هموطنانمان آنجاست.

دشمنان ملت رشید ایران باید بدانند که نیروهای مسلح از خون ریخته شده افراد بی گناه گذر نخواهند کرد و روزگارشان را سیاه می‌کنند.