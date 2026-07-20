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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

فراخوان سوگواره رسانه‌ای «روایت وداع» در یزد منتشر شد

فراخوان سوگواره رسانه‌ای «روایت وداع» در یزد منتشر شد

یزد- مرکز هنر و رسانه سیمرغ حوزه هنری با انتشار فراخوان سوگواره رسانه‌ای «روایت وداع»، از فعالان رسانه، هنرمندان و عموم دعوت کرد آثار را تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سوگواره رسانه‌ای «روایت وداع» با هدف ثبت، مستندسازی و ماندگار کردن روایت‌های مردمی از مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، منتشر شده است.

بر اساس این فراخوان، فعالان رسانه، هنرمندان و عموم علاقه‌مندان استان یزد می‌توانند روایت‌ها و تصاویر ثبت‌شده خود از این رویداد تاریخی را در قالب آثار تولیدشده با تلفن همراه تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ به دبیرخانه سوگواره ارسال کنند.

آثار ارسالی در دو بخش «ویدئوگرافی با تلفن همراه» و «عکاسی با تلفن همراه» داوری خواهند شد.

در بخش «ویدئوگرافی با تلفن همراه»، آثار در قالب‌های وکس‌پاپ، ویدئوکست، خرده‌روایت‌های تصویری، ریلز و استوری پذیرفته می‌شوند. در این بخش، به برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان جایزه اهدا خواهد شد. همچنین پنج اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شده و هر یک جایزه ۵ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

در بخش «عکاسی با تلفن همراه»، آثار در قالب‌های «عکس‌نوشت» و «عکس‌روایت» پذیرفته می‌شوند. در این بخش نیز به برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان جایزه اهدا خواهد شد. همچنین پنج اثر شایسته تقدیر، هر کدام جایزه ۳ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

آثار منتخب، علاوه بر حضور در فرآیند داوری، در تولید کتاب، مجموعه عکس، مستند تلویزیونی و دیگر محصولات رسانه‌ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ از طریق شناسه @deraang_admin در پیام‌رسان‌های «بله»، «ایتا» و «روبیکا» به دبیرخانه سوگواره ارسال کنند.

کد مطلب 6893482

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