به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر سهشنبه در بازدید میدانی از مناطق عشایری شهرستان سراب، ضمن بررسی مستقیم مسائل و مطالبات زنان و خانوارهای عشایری، اظهار داشت: حمایت از توسعه اقتصادی مناطق عشایری یکی از تکالیف اصلی دستگاههای اجرایی است که با جدیت دنبال میشود.
وی در خصوص برنامههای حمایتی در حوزه زنان عشایر افزود: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی، حمایت از صندوقهای اعتبارات خرد زنان، توسعه و ترویج مشاغل خانگی و تسهیل فرآیند دسترسی بانوان به تسهیلات کارآفرینی از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تصریح کرد: تقویت فعالیتهای اقتصادی زنان عشایری و حمایت از کسبوکارهای کوچک آنان، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، نقش تعیینکنندهای در بهبود شاخصهای معیشتی و رفاهی در جامعه عشایری ایفا میکند.
بنام در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به مشکلات و سختیهای معیشتی و درمانی زنان در مناطق عشایری و عدم دسترسی آسان آنان به مراکز بهداشتی ثابت، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای ضروری این مناطق، دسترسی به خدمات درمانی است. بر این اساس، برنامهریزی جهت استقرار تیمهای بهداشت سیار برای خدمترسانی به آن دسته از زنان عشایری که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و دشواری تردد امکان حضور در مراکز بهداشتی شهری یا روستایی را ندارنددر دستور کار قرار گرفته است.
در پایان این بازدید، بر تداوم پیگیریها از سوی دستگاههای اجرایی استان و شهرستان جهت رفع نیازهای زیرساختی و اجتماعی مناطق عشایری تأکید شد.
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