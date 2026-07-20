به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست هماندیشی با مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی حوزه عمرانی استان اظهار کرد: طی ۲ سال اخیر با توجه با رخداد شرایط خاص در کشور، دولت چهاردهم بهطور شبانهروزی به مردم خدماترسانی کرده است.
وی افزود: از آغاز دولت چهاردهم در استان اردبیل، نگاه ویژهای برای حوزه عمرانی در دستور کار قرار گرفت که افتتاح راهآهن اردبیل - میانه و بزرگراهها در نقاط مختلف استان و دیگر پروژهها و همچنین آغاز عملیات اجرایی تعدادی دیگر از طرحها، گواه بر اهمیت ویژه حوزه عمرانی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: دستگاههای اجرایی استان در حوزه عمرانی، عملکرد مناسب و قابل تقدیری داشتند که این عملکرد آنگونه که باید در جامعه منعکس نشده و این یک ضعف بزرگ باید توسط روابط عمومیها بهطور فنی و تخصصی احصا و رفع شود.
سبحانی با اشاره به عملکرد قابل توجه حوزه عمرانی دستگاههای اجرایی استان اردبیل تصریح کرد: دستگاهها در ثبت و بازتاب عملکرد خود به دستگاههای بالادستی مرکز کشور، اهتمام ویژه داشته باشند.
نظر شما