به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، امروز اعلام کرد: فرآیند انتخاب رشته تحصیلی برای نزدیک به ۴۰ هزار دانشآموز پایه نهم در استان البرز کلید خورد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اعلام این خبر گفت: برگههای هدایت تحصیلی برای ۳۹ هزار و ۹۷۶ دانشآموز در ۵۸۳ مدرسه دوره اول متوسطه صادر شده است.
شعبانی افزود: از امروز، ۱۹ هزار و ۷۹۱ دانشآموز دختر و ۲۰ هزار و ۱۸۵ دانشآموز پسر، انتخاب رشته خود را برای ورود به پایه دهم در شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش انجام میدهند.
فعالیت ۵۸۳ مشاور برای انتخابی آگاهانه
وی با تأکید بر اینکه انتخاب رشته، نخستین تصمیمگیری سرنوشتساز دانشآموزان است، خاطرنشان کرد: فرآیند هدایت تحصیلی با هدف شناخت استعدادها و علایق و تطبیق آن با نیازهای جامعه در حال اجراست. در همین راستا، ۵۸۳ مشاور از زمان صدور برگهها تا سازماندهی نهایی دانشآموزان، خدمات مشاورهای به خانوادهها ارائه میدهند.
معرفی مشاغل در بستر حضوری و مجازی
شعبانی از اقدامات گسترده برای آشنایی دانشآموزان با آینده شغلی خبر داد و تصریح کرد: معرفی رشتهها و بازار کار در قالب پوستر، وبینار و تولید محتوای آموزشی و انگیزشی به دو صورت حضوری و مجازی انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: هدایت تحصیلی موفق، مبتنی بر شناخت استعداد، مشارکت خانواده و واقعبینی نسبت به نیاز بازار کار است تا آینده روشنی برای نسل نوجوان استان رقم بخورد.
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