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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

بنای ارزشمند چارتاقی شهر نیاسر پاکسازی و بهسازی می‌شود

بنای ارزشمند چارتاقی شهر نیاسر پاکسازی و بهسازی می‌شود

کاشان - رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان از پاکسازی و بهسازی بنای ارزشمند چارتاقی شهر نیاسر کاشان خبر داد.

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چارتاقی نیاسر یکی از بناهای تاریخی و ارزشمندی است که متاسفانه مورد بی مهری برخی از گردشگران قرار گرفته و با یادگاری نویسی منظر و اصل بنا مخدوش شده و جلوه ناپسندی به خود گرفته بود.

وی با انتقاد از سنت زشت یادگار نویسی، در بدنه ابنیه تاریخی ابراز کرد: به همت و با پیگیری‌های این اداره، بدنه و منظر بنای ارزشمند تاریخی نیاسر پاکسازی و ساماندهی شد و امیدواریم گردشگران حافظان اصلی میراث‌فرهنگی کشور باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان تصریح کرد: طرح ساماندهی اطراف چارتاقی نیاسر سال گذشته توسط این اداره به شهرداری نیاسر ارائه شده که امیدوارم با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه این طرح هر چه سریعتر اجرایی شود تا نگهداری و حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی بهتر و بیشتر صورت پذیرد.

کد مطلب 6893595

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