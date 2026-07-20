توزیع ۹۳۰ میلیون تومان لوازم ضروری و تجهیزات پزشکی بین مددجویان بسطام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عرب اسدی ظهر دوشنبه در آیین اهدای لوازم ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) بخش بسطام، اظهار کرد: ۸۸ قلم کالا بین مددجویان توزیع شده است.

وی ادامه داد : کالاهای ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به ارزش تقریبی ۹۳۰ میلیون تومان میان خانواده‌های شناسایی‌شده و واجد شرایط توزیع می‌شود.

رئیس کمیته امداد بسطام تأمین نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت را در اولویت دانست و توضیح داد: رویکرد طرح کاهش دغدغه‌های معیشتی و درمانی مددجویان بخش بسطام است.

عرب اسدی خاطر نشان کرد: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت خیران مشارکت‌های مردمی می کوشد تا خدمات لازم به مددجویان ارائه و از حمایت لازم برخوردار شوند.

وی بر ترویج فرهنگ انفاق و خدمت‌رسانی به نیازمندان تاکید کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است که همه دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.