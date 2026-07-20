  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

توزیع ۹۳۰ میلیون تومان لوازم ضروری و تجهیزات پزشکی بین مددجویان بسطام

توزیع ۹۳۰ میلیون تومان لوازم ضروری و تجهیزات پزشکی بین مددجویان بسطام

شاهرود- رئیس کمیته امداد بسطام از توزیع ۸۸ قلم لوازم ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به مددجویان بخش بسطام خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این اقلام ۹۳۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عرب اسدی ظهر دوشنبه در آیین اهدای لوازم ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) بخش بسطام، اظهار کرد: ۸۸ قلم کالا بین مددجویان توزیع شده است.

وی ادامه داد : کالاهای ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به ارزش تقریبی ۹۳۰ میلیون تومان میان خانواده‌های شناسایی‌شده و واجد شرایط توزیع می‌شود.

رئیس کمیته امداد بسطام تأمین نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت را در اولویت دانست و توضیح داد: رویکرد طرح کاهش دغدغه‌های معیشتی و درمانی مددجویان بخش بسطام است.

عرب اسدی خاطر نشان کرد: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت خیران مشارکت‌های مردمی می کوشد تا خدمات لازم به مددجویان ارائه و از حمایت لازم برخوردار شوند.

وی بر ترویج فرهنگ انفاق و خدمت‌رسانی به نیازمندان تاکید کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است که همه دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

کد مطلب 6893596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها