توزیع ۹۳۰ میلیون تومان لوازم ضروری و تجهیزات پزشکی بین مددجویان بسطام

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عرب اسدی ظهر دوشنبه در آیین اهدای لوازم ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) بخش بسطام، اظهار کرد: ۸۸ قلم کالا بین مددجویان توزیع شده است.
وی ادامه داد : کالاهای ضروری زندگی و تجهیزات پزشکی به ارزش تقریبی ۹۳۰ میلیون تومان میان خانوادههای شناساییشده و واجد شرایط توزیع میشود.
رئیس کمیته امداد بسطام تأمین نیازهای اساسی خانوادههای تحت حمایت را در اولویت دانست و توضیح داد: رویکرد طرح کاهش دغدغههای معیشتی و درمانی مددجویان بخش بسطام است.
عرب اسدی خاطر نشان کرد: کمیته امداد با بهرهگیری از ظرفیت خیران مشارکتهای مردمی می کوشد تا خدمات لازم به مددجویان ارائه و از حمایت لازم برخوردار شوند.
وی بر ترویج فرهنگ انفاق و خدمترسانی به نیازمندان تاکید کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است که همه دستگاههای اجرایی باید برای تحقق آن همکاری و همافزایی داشته باشند.
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