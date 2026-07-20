۴٠٠ شناور صیادی و تجاری هرمزگان در جنگ آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد معاون اقتصادی استانداری هرمزگان در بیان جزییات حملات دشمن آمریکایی به منافع مردم و معیشت اهالی جنوب کشور اظهار کرد: ۴۰۰ شناور صیادی و تجاری استان هرمزگان مورد حمله دشمن قرار گرفت و آسیب دید.

وی افزود: این شناورها عمدتا در اسکله ها در وضعیت پارکینگ بودند و برخی دیگر نیز برای تأمین معیشت مردم مشغول صید و صیادی و یا انجام فعالیت های تجاری بودند که دشمن به آنها حمله کرده و آنها را مورد آسیب قرار دادند.

شهرزاد با بیان این که سفر مسئولان عالی دولت از جمله معاون اجرایی رییس جمهور به هرمزگان در تصمیم گیری برای بازسازی این ظرفیت ها و تدبیر در مورد راهکارهای محلی برای جبران خسارات وارده به اقتصاد هرمزگان بسیار مهم و این دغدغه ها به خوبی منتقل شده است، خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه ها و تدابیری برای این منظور تدوین شده است.

معاون اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: افزون بر ۱۰ میلیون تن کالا از طریق بنادر هرمزگان در ایام جنگ ۴۰ روزه به سراسر کشور ارسال شد و دست اندرکاران عرصه اقتصادی استان هرمزگان همگام و همدل با همه بخش های کشور، پای کار بودند و حتی یک روز نیز فعالیت ها در این استان تعطیل نشد.