حضور سخنگوی دولت، معاون وزیر راه و استاندار هرمزگان در بنادر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم، محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با حضور در بنادر غرب استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت این مجتمع بندری، در جریان گزارش عملکرد، آمار فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده پس از حوادث اخیر قرار گرفتند.

در این نشست، امین صادقی مدیر بنادر غرب گزارشی از وضعیت عملیاتی بنادر غرب هرمزگان، روند فعالیت‌ها، اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط پیش‌آمده و میزان خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ به بخش‌هایی از بندر ارائه نمود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و پرسنل بنادر غرب هرمزگان، اقدامات انجام‌شده برای تداوم خدمات‌رسانی و حفظ جریان اقتصادی منطقه را قابل تقدیر دانست و بر حمایت دولت از مردم، معیشت ساکنان منطقه و مجموعه‌های فعال در حوزه دریایی و بندری تأکید کرد.