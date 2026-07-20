به گزارش خبرگزاری مهر، هادی جوهری، مدیرعامل مشاور سرمایهگذاری ترنج، با اشاره به راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمدثابت ارزی، مهمترین مزیت این ابزار جدید را «مولدسازی داراییهای ارزی» عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع ارزی مردم و بنگاهها بهصورت غیرمولد نگهداری میشود؛ در حالی که این صندوقها میتوانند این منابع را وارد چرخه سرمایهگذاری و تامین مالی اقتصاد کنند.
او افزود: یکی از مهمترین کارکردهای صندوقهای ارزی، کمک به تامین مالی کسبوکارها و پروژههایی است که نیاز ارزی دارند؛ بهویژه شرکتهای صادراتمحور یا بنگاههایی که در زنجیره تجارت خارجی فعالیت میکنند.
جوهری با اشاره به مزایای این صندوقها برای سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: نگهداری ارز مانند دلار در خانه نهتنها بازدهی ندارد، بلکه به دلیل تورم جهانی دلار، ارزش آن کاهش مییابد. در مقابل، صندوقهای ارزی با سود دلاری مانع کاهش ارزش میشوند و ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک (Hedge) تورم ارزی محسوب میشوند.
مدیرعامل مشاور سرمایهگذاری ترنج، اعتماد را یکی از چالشهای مهم در بازار داراییهای ارزی دانست و گفت: ساختار صندوقهای ارزی در بستر بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس، میتواند به بازگشت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند و به مرور زمان دامنه مخاطبان این ابزار را گسترش دهد.
او همچنین تاکید کرد: صندوقهای ارزی میتوانند به متنوعسازی ابزارها و داراییها در بازارسرمایه کمک کنند و این ظرفیت وجود دارد که سرمایهگذاران حقیقی و هم حقوقی فعال بازارسرمایه، منابع ارزی خود را وارد این صندوقها کنند.
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