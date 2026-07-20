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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

صندوق‌های ارزی؛ بازی برد-برد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها

صندوق‌های ارزی؛ بازی برد-برد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها

مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ترنج معتقد است که صندوق‌های ارزی می‌توانند به متنوع‌سازی ابزارها و دارایی‌ها در بازارسرمایه کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی جوهری، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمدثابت ارزی، مهم‌ترین مزیت این ابزار جدید را «مولدسازی دارایی‌های ارزی» عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع ارزی مردم و بنگاه‌ها به‌صورت غیرمولد نگهداری می‌شود؛ در حالی که این صندوق‌ها می‌توانند این منابع را وارد چرخه سرمایه‌گذاری و تامین مالی اقتصاد کنند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای صندوق‌های ارزی، کمک به تامین مالی کسب‌وکارها و پروژه‌هایی است که نیاز ارزی دارند؛ به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور یا بنگاه‌هایی که در زنجیره تجارت خارجی فعالیت می‌کنند.

جوهری با اشاره به مزایای این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: نگهداری ارز مانند دلار در خانه نه‌تنها بازدهی ندارد، بلکه به دلیل تورم جهانی دلار، ارزش آن کاهش می‌یابد. در مقابل، صندوق‌های ارزی با سود دلاری مانع کاهش ارزش می‌شوند و ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک (Hedge) تورم ارزی محسوب می‌شوند.

مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، اعتماد را یکی از چالش‌های مهم در بازار دارایی‌های ارزی دانست و گفت: ساختار صندوق‌های ارزی در بستر بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس، می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند و به مرور زمان دامنه مخاطبان این ابزار را گسترش دهد.

او همچنین تاکید کرد: صندوق‌های ارزی می‌توانند به متنوع‌سازی ابزارها و دارایی‌ها در بازارسرمایه کمک کنند و این ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران حقیقی و هم حقوقی فعال بازارسرمایه، منابع ارزی خود را وارد این صندوق‌ها کنند.

کد مطلب 6893707

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